Vins et plaisirs: cinq suggestions pour Pâques!

On termine la chronique avec un coffret cadeau idéal pour remercier les hôtes qui nous ont gentiment reçus pour Pâques ! Pour ceux qui ne connaissent pas le limoncello, sachez que c’est une liqueur de citron originaire d’Italie que l’on boit avant ou après le repas. Celle-ci provient d’une des maisons les plus réputées d’Italie, Luxardo, qui produit des raffinées liqueurs depuis 1821. Le limoncello de Luxardo, c’est comme le classique pour les connaisseurs. On aime le côté pimpant de cette liqueur à la fois rafraîchissante et savoureuse. Petit truc de pro : dites à vos hôtes de laisser la bouteille dans le congélo, comme ça elle est toujours dégustée fraîche. On peut aussi la boire température pièce, mais bien froide, elle a quelque chose du sorbet au citron. Versez-en sur de la crème glacée, vous verrez c’est délicieux ! Ce coffret offre, pour à peine une poignée de dollars de plus, deux verres de dégustation parfaits pour savourer cette liqueur à son meilleur!

Liqueur de fruit (citron), 750 ml

Italie

Code SAQ : 14819404

Prix : 29,65 $