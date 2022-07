Sur la route de la Côte-Nord

Vous êtes toujours en quête d’une destination road trip pour la saison estivale? Choisir la Côte-Nord, c’est mettre le cap sur DES destinations; une immensité remplie d’activités variées, un mélange de paysages formidables – autant maritimes que forestiers – dans lesquels vous n’aurez probablement pas assez d’un voyage pour tout voir et tout faire.

Pour vous donner une idée de l’immensité du territoire, la Côte-Nord est presque aussi grande que l’Italie, à 300 282 km2 de superficie, avec plus de 1300 km de littoral.

Vous y rencontrerez des gens fort accueillants et des cultures variées, ainsi qu’une offre gourmande connectée sur le fleuve (que l’on appelle ici « la mer ») et aux essences de la Toundra. De quoi vous dépayser joliment, sans quitter la province…

Nous parlions plus haut d’un grand choix de destinations, en voici déjà plusieurs où les exploitants vous attendent les bras ouverts. N’hésitez pas à les ajouter à votre itinéraire!

MontFJORD – Chalets Fjord du Saguenay

Louez l’un des chalets surplombant le majestueux Fjord du Saguenay!

De conception unique et parfaitement intégrés à un magnifique décor naturel, ils offrent un confort douillet avec SPA 4 saisons (Chalet ChantaFjord #1 et Chalet ChantaFjord #2).

Les nombreuses commodités offertes ainsi que les offres d’activités personnalisées constituent une invitation à la détente et à la relaxation. Observation des baleines à moins de 15 minutes à partir de Tadoussac, croisière en famille ou en amoureux sur le Fjord du Saguenay ou randonnée en pleine nature, à vous de découvrir un environnement exceptionnel et encore méconnu.

Madame Chantal Gilbert sera votre hôtesse, avec son fils Olivier ainsi que son père, un ingénieur forestier à la retraite qui connait très bien le milieu naturel environnant. Vous aurez accès à un vaste domaine forestier privé de 965 acres, ainsi qu’à plusieurs opportunités offertes en collaboration avec d’autres entreprises locales.

Pour réserver votre chalet, visitez le chaletsfjordsaguenay.com!

Manicouagan Sea Minerals

L’argile marine de Manicouagan: un produit unique au monde!

Visitez un site unique au monde où la boue marine de Manicouagan est valorisée. Une visite des installations vous permettra d’en apprendre plus sur son histoire, sur la géomorphologie de cette belle région ainsi que sur la fabrication de différents produits destinés au secteur des cosmétiques et de la santé.

Durant l’été, il est possible de faire des bains de boue en autonomie sur la magnifique plage de Baie-St-Ludger. Aucun service n’est offert (douche et toilette). Il est important de se rendre à l’usine pour avoir toutes les informations nécessaires, dont la carte routière et les heures de marées.

La vente de nouveaux produits NATUKU MINERALS™ est disponible sur place! Cette gamme est constituée principalement d’argile de Manicouagan 100% naturelle et s’inspire de la beauté ancestrale et des traditions rituelles de la civilisation canadienne autochtone innue.

L’établissement est situé au 35, rue Principale à Pointe-aux-Outardes (Québec).

Pour en savoir plus, visitez le natuku.com

Ville de Baie-Comeau

S’arrêter et faire le plein de souvenirs!

Une ville industrielle, située dans la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka, qui offre des vues imprenables sur le fleuve et l’immensité de sa nature environnante est accessible à l’année. Rencontrez une communauté vivante, sportive et culturelle.

C’est aussi la porte d’entrée de chefs-d’œuvre architecturaux hydroélectriques uniques tels la centrale Jean-Lesage et le barrage Daniel-Johnson. La saison estivale est également riche au niveau culturel, avec le Symposium de peinture, un événement reconnu au Québec et au Canada.

Baie-Comeau, c’est… Accueillir nos touristes comme de la parenté. Partager notre chaleur, notre fierté et notre histoire.

Baie-Comeau, c’est… Se ressourcer, les pieds dans l’eau et se laisser bercer par les vagues. Découvrir les cannelures glaciaires ou parcourir un sentier inexploré. Avoir le souffle coupé devant l’immensité.

Baie-Comeau, c’est… S’arrêter et faire le plein de souvenirs. Rester encore un peu pour prolonger le plaisir.

Pour en savoir plus, rendez-vous au tourismebaiecomeau.com!

Totem aviation

Voir le pays d’un autre angle

Vous aimeriez avoir un autre point de vue sur l’immensité du territoire et littéralement vous envoyer en l’air? Prévoyez un survol avec Totem Aviation et son équipe de pilotes expérimentés. Vous aurez entre autres l’occasion de créer de sublimes clichés qui feront l’envie de votre entourage!

Les Escoumins 15 : un survol de 15 minutes entre Les Escoumins et Bergeronnes qui vous offre la possibilité d’observer le trafic maritime et les baleines. Vous découvrirez des paysages majestueux avec vue sur l’architecture des villages, avec forêts et lacs à perte de vue.

Le Fjord 30 : un survol de 30 minutes entre Les Escoumins et Tadoussac vous livre une vue imprenable sur le fjord du Saguenay, en plus d’observer le trafic maritime et les baleines. Vous découvrirez Tadoussac et ses environs, avec des lieux historiques marqués par les débuts de la Nouvelle-France. Imaginez la rencontre de Jacques Cartier, puis de Samuel de Champlain avec les Premières Nations!

Pour en savoir plus et réserver votre vol, visitez le totemaviation.ca

La distillerie Puyjalon

Refléter la richesse de l’archipel de Mingan

C’est en 2018 que Mario et ses associés se sont lancés dans l’aventure. Fiers de leur région, le fameux archipel de Mingan, ils ont voulu faire refléter sa richesse débordante d’arômes, de saveurs et de caractère dans leurs produits distillés avec passion et savoir-faire.

La vodka Niapiskau est extraite à partir d’eau nordique filtrée naturellement par le calcaire qui l’entoure, ce qui lui donne un goût rappelant son climat d’origine, presque polaire. Suivi du gin Betchwan, dont huit aromates proviennent de la Côte-Nord, il surprend par la fraîcheur de ses arômes floraux et son évolution, de l’air salin jusqu’à la forêt boréale.

Ensuite vient le gin Betchwan réserve d’Henry. Ses arômes sont décuplés par un séjour en fut de bourbon américain ce qui lui donne son côté caramélisé et vanillé. Finalement, la liqueur de gin Rubis Nordique, tout en couleur et en saveur, regorge de ce petit fruit de glace qu’est l’airelle rouge.

Malgré la reconnaissance mondiale (les produits étant plusieurs fois médaillés de prestigieux concours dont le San Francisco World Spirits Competition, le China Wine And Spirits Awards et le London Spirits Competition), leurs produits restent humbles et fidèles à leurs valeurs : l’authenticité, le courage et l’excellence. La distillerie, espace dégustation ainsi que la boutique sont ouverts au public durant toute la saison estivale et des visites guidées sont aussi offertes.

Crédit photos : Éric Tremblay

Pour en savoir plus, rendez-vous au distilleriepuyjalon.com!

Place aux jeunes Côte-Nord

La Côte-Nord, votre destination de choix pour vivre et travailler!

On dit que les voyages forment la jeunesse… Vous avez tant aimé la Côte-Nord que vous aimeriez rapidement y retourner? Et pourquoi pas même s’y établir et y travailler!

Vivre sur la Côte-Nord, c’est sortir du travail et se trouver à 5 minutes d’un grand terrain de jeu. C’est pouvoir faire le plein d’énergie dans la nature qui offre des activités variant au rythme des saisons. C’est accéder à des emplois stimulants, à la hauteur de vos compétences et de vos aspirations, concilier travail-famille et participer à la vie communautaire en vous impliquant dans les activités culturelles, sociales, artistiques, selon vos passions.

Il y a une Côte-Nord pour chacun de vous ! Venez découvrir celle qui vous ressemble ! Vous avez entre 18 et 35 ans, un agent Place aux jeunes est là pour vous dans chacun des six magnifiques territoires de la région. Il vous offrira un accompagnement personnalisé dans votre recherche d’emploi et vous guidera dans votre projet d’établissement.

N’hésitez pas, contactez un agent dès maintenant au placeauxjeunes.qc.ca!

Collectionnez les souvenirs… et les autocollants !

Si vous décidez de choisir la Côte-Nord pour votre road trip, vous serez amené à voyager sur la magnifique route 138. Ce faisant, tout au long du parcours, vous pourrez récolter les 39 splendides autocollants représentant la région!

Vous n’avez qu’à vous arrêter rapidement dans les bureaux d’accueil et d’information touristique et ils vous seront remis gratuitement, jusqu’à épuisement des stocks.

Bon road trip!

Vous visiterez d'autres régions?

















