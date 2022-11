VA VOIR AILLEURS! – Novembre 2022

Envie de sortir de la grand-ville? Chaque mois, VA VOIR AILLEURS! vous invite à vous déplacer vers des contrées lointaines (mais pas si lointaines que ça) pour découvrir des lieux enchanteurs, des entreprises uniques, des spectacles hauts en couleur – et plus encore – que vous ne retrouverez pas en ville! Sans plus attendre, voici les destinations que nous avons dénichées pour vous ce mois-ci.

Entourage sur-le-Lac Resort

Tout pour créer des moments magiques

Passer du temps ensemble est le cadeau le plus précieux qui soit. Qu’il s’agisse de réunir la famille ou de créer des souvenirs joyeux avec les amis, Entourage sur-le-Lac a tout ce dont vous avez besoin pour créer des moments magiques.

Les activités ne manquent pas à cet hôtel quatre étoiles de Lac-Beauport, à 15 minutes de Québec : fatbike, raquette et patin sur le lac qui se transforme en patinoire gérante l’hiver, ateliers de yoga et mise en forme au gymnase, salle de jeux, jacuzzi extérieur et terrasse avec chaises autour de foyers… de nombreuses autres activités sont au programme durant la période des Fêtes, en plus d’une garderie supervisée pour les enfants, le Fun Club.

Du 22 décembre au 8 janvier, vous pourrez même profiter d’une super offre « séjournez plus, payez moins » : 30 % sur la 3e nuitée, 50 % sur la 4e nuitée ou 5e nuit est gratuite.

Hôtel Le Bonne Entente

Confort, plaisir et gastronomie

Une période des Fêtes où confort et animation s’allient pour des moments absolument magiques; c’est ce que vous retrouvez à l’hôtel Le Bonne Entente, situé dans la magnifique ville de Québec!

En plus de revêtir ses plus beaux décors, l’hôtel vous offre un calendrier d’activités pour divertir les petits comme les grands : hockey bottine, « gaming room », billard, salle de cinéma, relaxation dans le jacuzzi, feux de camp autour du lac… Vous n’aurez qu’une envie : prolonger votre séjour! Et cela tombe bien, car plus longtemps vous restez, plus gros est le rabais : obtenez 25 % sur la 2e nuit ou, encore mieux, 50 % sur la 3e.

Profitez de cette promotion pour recevoir votre famille dans le confort des nombreux espaces de vie du Bonne Entente. De plus, le restaurant de l’établissement – le MC Lounge – vous propose de délicieux repas dignes de ses deux chefs!

Hôtel Sacacomie

Nature et détente ultime

Pour le temps des Fêtes, venez vous imprégner de la magie de l’hôtel Sacacomie. Surplombant le lac Sacacomie, l’hôtel de 97 chambres est situé entre Québec et Montréal.

En plus des nombreuses activités que l’on y trouve toutes les saisons, des nouveautés sont prévues à Noël : distribution de cadeaux, guimauves grillées dès 16 h sur la patinoire, bar de glace sur la terrasse surplombant le lac, jeux d’énigmes pour les enfants à travers l’hôtel – et tellement plus.

En plus d’un restaurant, l’hôtel possède un centre de santé complet : le GEOS Spa, avec ses 24 puits géothermiques, est certifié LEED. En plus d’offrir une vaste gamme de soins, ses installations extérieures et intérieures offrent une vue sur le lac Sacacomie : piscine, bain à remous, saunas sec et d’eucalyptus et solarium avec foyer. Tout y est pour une détente ultime après une journée à découvrir la nature!

