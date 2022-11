On joue une p’tite game?

Peu importe qu’ils soient vidéo, d’évasion, d’enquête, de société, de cartes ou autres, les jeux vous permettent de passer un bon moment, de vous divertir et parfois même de vous casser la tête, que vous soyez seul, en famille ou entre amis.

Bon nombre d’entreprises d’ici l’ont compris et ont fait de leur mission votre plaisir et vos réflexions. En voici quelques-unes qui sauront vous faire retrouver votre cœur d’enfant!

Cabinet Mysteriis

Une expérience immersive complète

Le Cabinet Mysteriis est une compagnie de jeux d’évasion dans la ville de Québec. L’entreprise s’est rapidement démarquée dans l’industrie par le haut calibre de ses décors, le rythme de ses scénarios et la présence d’acteurs dans ses aventures.

Lorsque vous y entrez, vous pénétrez dans un cabinet de curiosité digne des années 20, rempli d’antiquités, de créatures fantastiques et d’objets divers que vous pouvez observer en sirotant un thé. Mais le véritable attrait est la collection de quatre tableaux que vous pouvez explorer.

Que ce soit en menant une investigation lovecraftienne, en cherchant à récupérer votre vache boeufnappée par des extraterrestres, en fuyant des maraudeurs d’un univers postapocalyptique ou en pénétrant les rêves d’un enfant pour le libérer de ses cauchemars, le Cabinet Mysteriis vous fait la promesse que, entre ses murs, vous vivrez l’impossible.

Rendez-vous au cabinetmysteriis.ca ou ses médias sociaux pour en savoir plus!

Go Coconut

Imaginez des histoires, créez des souvenirs

Le « coconut » est un canapé modulaire en mousse souple, sécuritaire et durable pour que les enfants puissent se détendre, sauter et exprimer leur créativité! 100 % canadien de sa conception à sa fabrication, il est l’élément complémentaire parfait à toute chambre, salon ou salle de jeux!

✓ Lavable en machine

✓ Tissu en micro velouté résistant

✓ CertiPUR-US® mousse québecoise de haute densité

Enfin un jouet dont les enfants ne se lasseront pas après la première semaine!

Rendez-vous au gococonut.ca ou ses médias sociaux pour en savoir plus!

Randolph

Amateurs de jeux d’enquêtes, vous êtes servis

L’éditeur québécois le Scorpion Masqué (Zombie Kidz Évolution, Zombie Teenz Évolution, La Chasse aux Monstres, Stay Cool, Zéro à 100…) présente Flashback, son premier jeu d’enquête par images évolutif et immersif jouable sans aucune application!

Les cerveaux derrière cette idée? Un duo franco-québécois de nouveaux auteurs bien connus de la scène ludique : Baptiste Derrez et Marc-Antoine Doyon, tous deux créateurs de contenu respectivement au Passe-Temps et à Es-tu Game? et amateurs de jeux d’enquêtes.

Le premier épisode de cette nouvelle gamme se déroule dans l’univers Zombie Kidz, la référence du jeu pour enfants vendue à plus de 600 000 exemplaires dans le monde et numéro 1 sur le site référence de jeux de société BoardGameGeek. Dans Flashback : Zombie Kidz, c’est naturellement en famille ou entre enfants que vous explorerez des souvenirs au travers des yeux des Kidz, des zombies, d’animaux, de caméras, etc. Ce jeu est distribué par Randolph!

Rendez-vous au randolph.ca ou ses médias sociaux pour en savoir plus!

Wrebbit3D

La grenouille célèbre son 30e anniversaire!

Wrebbit3D a révolutionné le monde du jeu en 1991 en inventant le premier casse-tête 3D. Depuis 30 ans, elle conçoit, fabrique et met en marché ses puzzles 3D à travers le monde à partir de ses installations au Québec. Pour souligner son 30e, Wrebbit3D réintègre la grenouille, origine du nom de la compagnie, à son image de marque. Elle lance aussi un casse-tête 3D du spectaculaire Château Frontenac.

Forte de son expertise en partenariat avec des acteurs clés du monde du divertissement populaire, Wrebbit3D vient de conclure une entente avec Ubisoft pour offrir un puzzle 3D tiré de la franchise de jeu vidéo Assassin’s Creed®.

Les casse-têtes Wrebbit3D sont inspirés de monuments reconnus mondialement ou de licences populaires dont Harry Potter®, Le Seigneur des Anneaux®, Batman®, Le Trône de Fer®, Downton Abbey®, la série télé Friends® et Assassin’s Creed® d’UBISOFT, pour une offre divertissante de plus de 40 puzzles 3D.

Rendez-vous au wrebbit3dpuzzle.com ou ses médias sociaux pour en savoir plus!

Imaginaire

Pour les collectionneurs passionnés

L’Imaginaire est une entreprise familiale québécoise qui réunit passionnés et collectionneurs de différents univers depuis 1986.

Sa mission est d’offrir aux collectionneurs une vaste gamme de produits uniques et variés dans les univers qui les passionnent (jeux de société, jeux de cartes à collectionner, casse-têtes, mangas, cartes de sport, comics américains, monnaie, figurines et plus encore), mais aussi de leur offrir une expérience de magasinage sans égal!

En effet, mettre les pieds dans l’une des 6 boutiques Imaginaire, c’est entrer dans un monde de passionnés qui échappe à l’ambiance sobre des centres commerciaux par leur design éclaté et leurs différentes zones thématiques. C’est aussi découvrir un impressionnant inventaire regroupant plus de 70 000 produits et profiter d’un service d’expertise offert par de véritables passionnés. Pour les amateurs de jeux de société, c’est découvrir près de 18 000 jeux pour tous les types de joueurs, que ce soit en boutique ou en ligne.

Rendez-vous au imaginaire.com ou ses médias sociaux pour en savoir plus!

Les offres aussi exceptionnelles que diversifiées de ces quelques entreprises québécoises vous ont inspiré, surpris, voire intrigué? Eh bien, installez-vous confortablement, car à « go », on joue. Go!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.