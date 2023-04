Ma chère Maman, c’est à ton tour… Partie 1

La fête des Mères approche à grands pas et vous ne savez toujours pas quoi lui offrir? Il est vrai qu’il n’est pas toujours facile de trouver LE cadeau qui soit à la hauteur de cet être d’exception, une maman ne demandant bien souvent rien en retour de ses incalculables attentions à l’égard de ses enfants.

Moment de détente, produit d’exception, bijou unique ou plaisir coquin (!) – vous trouverez certainement chez les entreprises que nous vous présentons dans ce dossier l’item qui saura faire rosir de bonheur les joues de celle qui vous a tant donné!

Scandinave Spa

Douceur et déconnexion

Le Scandinave Spa célèbre toutes les figures maternelles.

Son parcours thermal, situé au cœur du Vieux-Montréal ou en nature dans la forêt de Mont-Tremblant, est composé d’installations chaudes et froides ainsi que d’espaces aménagés pour se reposer et perdre la notion du temps, sans enfant ni écran. Autant de bénéfices qu’une maman n’est pas près d’oublier!

Offrez à une maman la douceur et la déconnexion qu’elle mérite. Ouvert tous les jours jusqu’à 21 heures. Expérience thermale à partir de 60 $. Cartes-cadeaux disponibles.

Rendez-vous au scandinave.com!

Mathieu Blanchard Joaillerie

La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre

C’est l’aventure d’un fils et de sa maman, Mathieu et Chantal, deux grands passionnés d’art qui, en 2015, décident de se lancer dans la fabrication de bijoux sur mesure et de partager leur passion, celle de faire découvrir le savoir-faire de joailliers et d’entreprises d’ici.

Pour ce duo mère-fils, la nature est source de calme, de réconfort, et elle agit souvent comme point de départ de leurs inspirations: matières naturelles, cuir, bois, couleurs, etc.

Comme pour toutes les occasions spéciales, Mathieu Blanchard vous accompagnera dans votre quête du parfait cadeau à offrir à la fête des Mères : bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, chaînes… vous trouverez certainement le bijou qui démontrera toute l’affection que vous éprouvez pour votre chère Maman!

Rendez-vous au mathieublanchard.ca!

Odaya Wellness

Créé et pensé par des femmes

Le lubrifiant innovant de la marque ODAYA Ganja se distingue nettement de la plupart des autres produits semblables sur le marché.

Les formules concurrentes utilisent souvent des ingrédients synthétiques (et parfois même toxiques), des consistances excessivement épaisses et un mauvais équilibre du pH. En revanche, ODAYA Ganja est un produit 100 % naturel et local, végan, au pH équilibré et sans parabène, sans colorant, sans OGM, sans gluten, sans goût et sans fragrance, en plus d’être compatible avec les condoms et les jouets sexuels.

Les deux cofondatrices d’ODAYA™, Joëlle Pilote et Stéphanie Girard, voulaient créer un lubrifiant capable de restaurer efficacement et de manière sûre la lubrification dans l’intimité sexuelle lorsque celle-ci fait défaut dans la chambre à coucher, ce qui arrive plus fréquemment qu’on le pense ou le souhaite.

Rendez-vous au odayawellness.com!

Coffrets Prestige

Un cadeau original

Cette année, c’est le temps de changer ses habitudes en offrant un cadeau original qui restera gravé dans les souvenirs de votre maman, de votre belle-mère ou de votre grand-maman.

C’est bien connu, vivre un moment unique avec ses proches est le cadeau le plus précieux. Coffrets Prestige est le n°1 des coffrets-cadeaux thématiques au Québec et offre plus de 1000 forfaits parmi 4 catégories : bien-être, gastronomie, activité et séjour. Il est facile de trouver le cadeau parfait à offrir à travers ses 29 coffrets-cadeaux!

En plus d’encourager local, la livraison est offerte, il n’y a aucune date d’expiration et c’est échangeable en tout temps! Les coffrets-cadeaux permettront à la maman chanceuse de vivre une expérience unique au Québec. Cette année, Coffrets Prestige vous aide à passer des moments mémorables avec les gens que vous aimez.

Rendez-vous au coffretsprestige.com!

Milie Bijoux

Un bijou pour maman

Chaque année, l’entreprise québécoise Milie Bijoux dévoile une collection exclusive de bijoux faits à la main pour célébrer la fête des Mères en beauté. Et les magnifiques bijoux proposés cette année valent amplement le détour à sa boutique en ligne!

Ses créations originales pour la fête des Mères sont faites d’acier inoxydable argent, un matériau hypoallergénique qui ne ternit pas. On y retrouve aussi des bijoux en acier inoxydable doré – une première dans ce type de collection-, sans oublier les perles d’eau douce naturelles ainsi que les jolies pierres fines de Cherry Quartz, d’Agate blanche et d’Agate noire mate qui subliment le tout de façon magistrale.

Que ce soit pour une mère, une belle-mère, une mère de cœur ou une grand-mère, les bijoux thématiques de Milie Bijoux représentent une belle façon de lui dire « je t’aime » en retour.

Rendez-vous au miliebijoux.com!

Hôtel Le Bonne Entente

Ce que maman veut

Avez-vous déjà demandé à votre mère ce qu’elle désirait le plus comme cadeau ? Elle vous répondrait certainement : du temps en famille et de l’amour!

Une maman ne demande jamais grand-chose… et donne tellement. Au Bonne Entente, on adore prendre soin d’elles et particulièrement lors de cette journée toute spéciale avec un fabuleux brunch élaboré méticuleusement afin d’être à la hauteur de ce qu’est une maman : remarquable. Sushis, bar à tartares, viandes braisées et grillées, œufs bénédictines, salades variées, fromages fins, crêpes au beurre de pomme, fontaine de chocolat sans fin accompagnée de fruits frais… et plus!

Si vous cherchez à la surprendre davantage, pourquoi ne pas lui offrir une nuit dans ce luxueux hôtel? Les chambres sont offertes à partir de 179 $; n’attendez pas pour réserver!

Rendez-vous au lebonneentente.com!

Ma Caféine

Des boîtes-cadeaux pour maman

Pour faire plaisir aux mamans de votre vie, quoi de mieux qu’une boutique spécialisée dans l’univers de la caféine!

Proposant plus 100 choix de café et 60 variétés de thés et tisanes, mais aussi des équipements, accessoires et boîtes-cadeaux, la boutique Ma Caféine est un espace convivial tenu par des passionnés qui vous aident à trouver le bon produit en lien avec les goûts spécifiques de chacun. Dans une ambiance dynamique et moderne, elle met à l’honneur des produits locaux et internationaux de qualité.

Pour la fête des Mères, Ma Caféine propose trois formats de boîtes-cadeaux différentes. Créées dans l’idée de la stimulation des sens, elles contiennent des produits québécois axés sur le plaisir et le bien être : café, thé, parfum d’ambiance, chocolat, popcorn, beurre d’érable, bougie parfumée… de quoi choyer votre maman adorée!

Rendez-vous au macafeine.ca!

Rütrafe Joailliers

Des pièces uniques et écoresponsables

Couple de créateurs unis dans la vie comme dans la musique et l’atelier, Sandra Ulloa et Claudio Rojas sont des joailliers montréalais qui ont fondé l’atelier-boutique Rütrafe afin de réaliser leur passion : la création et la conception de bijoux en argent sterling, pierres et cristaux.

Joaillerie écoresponsable, Rûtrafe conçoit des bijoux minimalistes et des pièces uniques faites à la main avec minutie et amour qui ont pour mission d’embellir votre vie et améliorer votre énergie. Pour les créateurs, la joaillerie, ce n’est pas seulement pour la beauté extérieure; ça reflète aussi l’âme d’une personne, et chaque bijou porte une signification, puisque chaque pièce est travaillée et conçue pour vous inspirer et vous connecter à votre véritable essence.

Découvrez leurs créations en vous rendant à leur tout premier atelier-boutique, situé au cœur du Plateau au 365 avenue du Mont-Royal Est, à Montréal.

Rendez-vous au facebook.com/AtelierRutrafe!

