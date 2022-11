Les produits coups de cœur pour vos tout-petits, édition 2022

Accessoires mode; vêtements et chaussures adaptés aux quatre saisons; soins corporels, dentaires et capillaires; ameublement confortable et sécuritaire; literie douillette et réconfortante; jouets amusants et éducatifs… tout parent s’entend pour dire qu’élever un enfant, ça ne prend pas qu’un village : ça prend aussi une panoplie d’entreprises prêtes à vous fournir tout ce dont bébé (et maman) a besoin.

Grâce à des entrepreneurs locaux tels que ceux cités ci-dessous, toute la famille est comblée – de la tête aux pieds, en passant par les déplacements et la chambre à coucher!

Mini Bretzel

Accessoires mode pour petits et grands

Mini Bretzel est une compagnie démarrée il y a 4 ans par une maman qui était tannée de se faire dire qu’elle avait un beau petit garçon alors qu’elle avait une petite fille!Elle a décidé de lui mettre des bandeaux à cheveux; comme elle ne trouvait rien qui soit assez sobre et féminin en même temps, elle a donc lancé sa propre entreprise d’accessoires pour bébé et mamans.

Mini Bretzel offre des bandeaux, des chapeaux, des tuques, des lunettes soleil et lancera en février une magnifique collection de pyjamas pour toute la famille dans les tissus les plus confortables et les plus belles couleurs! L’entreprise a très hâte de vous présenter sa nouvelle vocation, qui saura vous plaire à coup sûr pour créer de beaux moments en famille dans vos jolis pyjamas assortis!

Pour plus d’info, rendez-vous au minibretzel.com!

Kadolis

Pour des nuits naturellement douces

Créée il y a 15 ans par un jeune papa à la recherche des meilleurs produits pour ses trois bébés, Kadolis est maintenant portée par une équipe de passionnés qui travaillent chaque jour à rendre les nuits des tout-petits plus douces et naturelles, pour leur santé et celle de la planète.

Dans un souci d’offrir ce qu’il y a de mieux aux bébés, Kadolis a développé son produit phare : le matelas Cocolatex®. Contrairement à la majorité des matelas fabriqués en mousse polyuréthane issue de la pétrochimie, le matelas Kadolis est conçu à partir de fibre de coco, de latex naturel et de laine biologique. Très apprécié des tout-petits, il est sécuritaire, sain et déhoussable.

Kadolis offre également une gamme de literie en coton biologique : draps contour, protège-matelas, couvertures d’emmaillotage… L’ensemble de ses produits sont élaborés avec des matières biologiques, garantis sans traitements chimiques et certifiés OEKO-TEX®.

Pour plus d’info, rendez-vous au ca.kadolis.com!

Deux par deux

Bébé stylé

Dès sa création en 1986, la marque québécoise Deux par Deux bouscule l’univers de la mode pour enfants au Canada et donne le ton aux designers qui suivront!

Reconnus dans l’industrie pour ses habits de neige, les concepts d’habits une-pièce pour sièges d’auto sont munis d’une ouverture à l’entrejambe, alors que les nids d’ange ont un fond amovible. Le harnais de la ceinture est passé à l’intérieur de l’habit et bouclé directement sur le corps de bébé, tout en laissant le panneau avant ouvert ; fini les excès de chaleur en voiture.

De plus, ils sont isolants contre le froid jusqu’à -30°C, ont un tissu extérieur traité au TEFLON EcoEliteTM, un corps doublé de velours et un cache-cou en sherpa inclus. Bref, des habits de neige faits pour résister à nos hivers bien québécois! Découvrez des collections stylées et des motifs originaux qui plairont autant aux parents qu’aux tout-petits.

Pour plus d’info, rendez-vous au deuxpardeux.com!

Plumme Box

Boîte d’essentiels pour bébé

Simplifiez-vous la vie avec Plumme – la boutique pour bébés dans une boîte. Chaque boîte contient un mélange de produits de haute qualité et d’origine éthique que les mamans et les bébés vont adorer.

Qu’il s’agisse d’une boîte cadeau, d’une boîte d’abonnement pour bébé ou d’une boîte cadeau personnalisée, Plumme a tout ce dont vous avez besoin – en un seul endroit. L’entreprise a trouvé les meilleurs produits pour bébés pour que vous n’ayez pas à le faire!

Les boîtes Plumme ont été conçues pour aider les parents à découvrir de merveilleux produits essentiels et utiles pour leur bébé. On alterne les marques et les produits d’une boîte à l’autre et selon votre budget. L’objectif : rendre l’expérience de la maternité et de la paternité aussi facile et magique que possible.

Pour plus d’info, rendez-vous au plummebox.com!

Kamik

Pour des pieds au sec tout au long de l’année

Kamik, marque canadienne au riche héritage, offre une gamme complète de chaussures et de vêtements polyvalents pour toute la famille. Robustes, fiables et durables, ses produits gardent les pieds au sec, au chaud et confortables toute l’année.

Depuis 1898, la marque perfectionne son expertise et son savoir-faire de génération en génération et elle continuera à protéger les pieds de celles à venir, tout comme son terrain de jeu naturel.

De sa production domestique à son programme de recyclage favorisant des initiatives de fabrication plus vertes, Kamik fait le maximum pour réduire son empreinte carbone. En effet, 70 % des produits sont fabriqués en Amérique du Nord, réduisant ainsi le transport et permettant de faire des économies de carburant. Toutes leurs bottes de pluie noires fabriquées au Canada peuvent contenir jusqu’à 100 % de caoutchouc recyclé. De plus, les doublures de Kamik produites au Canada sont fabriquées presque entièrement de contenu recyclé.

Pour plus d’info, rendez-vous au kamik.com!

La petite ferme du Mouton Noir

Mode pour enfants fait à Montréal

Le Mouton Noir est une marque maison créée depuis 1991 pour les enfants de la naissance à 12 ans qui propose une collection éthique et responsable confectionnée sur place, dans son atelier-boutique. Tout se joue dans les matières utilisées et le choix des tissus, sans oublier les jolis imprimés. De petits accessoires sont réalisés avec les retailles de tissus en utilisant au maximum les matériaux afin de réduire leur empreinte écologique. Les coupes simples en font des vêtements confortables et agréables à porter pour pouvoir jouer, danser et s’amuser!

Découvrez les vêtements évolutifs et multitailles de Mouton Noir, conçus pour grandir avec vos enfants! Vous y trouverez aussi des marques réputées d’ici et d’ailleurs choisies avec soin en complément à la collection. Tous leurs produits sont disponibles sur leur site web en livraison partout au Canada.

L’équipe vous invite à visiter sa charmante boutique située dans le quartier Rosemont. Vous aimerez son côté unique et son accueil personnalisé.

Pour plus d’info, rendez-vous au creationsmoutonnoir.com!

MakeMyBellyFit

Extensions universelles, skis pour poussettes et plus!

La grossesse devrait être une période d’anticipation joyeuse, pas de changement stressant. Votre manteau, de confiance et chaud, est probablement le vêtement le plus cher de votre garde-robe.

Les Extensions Universelles MakeMyBellyFit fonctionnent avec pratiquement toutes les fermetures pour vous permettre de garder les manteaux que vous aimez pendant que votre ventre grandit, puis de les partager avec votre nouveau-né pour plus de confort et de chaleur.

Depuis ses débuts en 2012, MakeMyBellyFit a grandi pour offrir encore plus des produits innovants qui aident les parents à sortir en hiver avec leurs nouveau-nés. Une housse de portage versatile, des skis qui transforment votre poussette en traîneau et, récemment lancées, des housses de pneu antidérapantes pour plus de sécurité et de contrôle avec votre poussette sur les surfaces glissantes. Gardez le contrôle cet hiver! Fièrement fabriqué au Québec (sauf les housses de pneu).

Pour plus d’info, rendez-vous au makemybellyfit.com!

Mini Maestro

Jouets musicaux tendance et écoresponsables

Mini Maestro est une marque québécoise de jouets musicaux tendance et écoresponsables qui a pour mission d’initier les enfants d’âge préscolaire à la musique à travers un univers éducatif et ludique.

La musique permet d’améliorer les habiletés cognitives, motrices, socioaffectives et langagières de l’enfant, en plus de l’aider à façonner sa créativité, son estime de soi et sa gestion des émotions.

Mini Maestro offre des jouets de dentition musicaux et des hochets permettant de stimuler l’éveil sensoriel des bébés, qui portent tout à leur bouche, ainsi qu’une gamme d’instruments de musique en bois de hêtre pour les enfants âgés de trois ans et plus. Leurs jouets font d’excellents cadeaux qui plairont assurément aux petits qui vous entourent!

Pour plus d’info, rendez-vous au minimaestro.ca!

Veille sur toi

Un univers doux et bienveillant

Veille sur toi est une entreprise manufacturière qui offre veilleuses, doudous et couvertures pour tout-petits depuis 2013.

L’entreprise a également une magnifique boutique pour enfants à Laval, où vous retrouverez des produits uniques et de niche. Découvrez une belle sélection de produits québécois parmi sa sélection.

Bienvenue dans son univers doux et bienveillant!

Pour plus d’info, rendez-vous au veillesurtoi.com!

Randolph

Des jeux amusants et éducatifs

Le jeu est essentiel pour le développement des enfants dès leur plus jeune âge, et Randolph l’a bien compris.

Suite au succès des jeux Linkto pour adultes, l’éditeur a développé une gamme adaptée aux tout-petits : Les Petits Linkto. Deux jeux coopératifs qui invitent les enfants de 2 ans et + à associer des cartes entre elles sous diverses représentations; deux thèmes amusants, Fruits et Légumes et Moyens de Transport, sont proposés pour accompagner les enfants dans l’apprentissage visuel et l’initiation à la lecture pour lier un dessin à un mot.

Ces deux jeux sont parfaits pour s’amuser et développer le vocabulaire ainsi que l’observation. Alors, si vous recherchez un jeu pour commencer à jouer avec votre bambin, ces deux titres sont faits pour vous!

Pour plus d’info, rendez-vous au randolph.ca!

Tout Naturellement

Tout-petits aux petits soins

Tout Naturellement est une entreprise familiale québécoise qui a à cœur l’environnement et le bien-être de sa clientèle.

Ses produits pour le corps, le bain, la douche, la maison – et même Pitou – sont soigneusement préparés avec des ingrédients de première qualité répondants aux plus hauts standards de l’industrie.

Son ingrédient secret? L’amour du métier!

Pour plus d’info, rendez-vous au toutnaturellement.ca!

Groupe Dutailier

Fiabilité et durabilité

Depuis plus de 45 ans, la mission de Dutailier est de concevoir et fabriquer des chaises et des fauteuils berçants. En plus de fabriquer tous ses produits 100 % à la main au Québec, l’entreprise met tout en œuvre pour offrir des produits fiables, durables et qui répondent aux normes les plus sévères en termes de sécurité.

Dutailier offre une sélection de chaises et fauteuils berçants qui se distinguent non seulement par leur bercement très long et fluide, mais aussi par leur élégance et leur confort inégalé.

Grâce à des milliers de combinaisons de tissus, de cuirs de qualité et de finis pour le bois, vous trouverez la chaise ou le fauteuil qui correspond à votre style de vie et qui s’harmonise parfaitement à votre décor. Il ne vous reste plus qu’à vous reposer et profiter de ces moments de pure détente et de bonheur dans le confort de votre demeure.

Pour plus d’info, rendez-vous au dutailier.com!

Aussi pratiques qu’esthétiques, les produits mis de l’avant par les entreprises d’ici assurent à votre marmaille d’évoluer à bon rythme, de grandir en santé et de dormir sur ses deux oreilles! Gageons que ce dernier aspect vous a fait frissonner de plaisir… 😉

















