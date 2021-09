Quiz – Quel type d’écoanxieux êtes-vous?

Quand vous constatez l’augmentation des catastrophes naturelles (feux de forêt, ouragans, inondations), vous vous dites…

A) «Ça ne va vraiment pas bien sur la planète, hein?»

B) «Il faut agir, ça presse.»

C) «C’est sûr qu’il reste moins de 20 ans à vivre.»

D) «Une chance que ça arrive moins au Québec.»

Quand vous voyez quelqu’un boire dans une bouteille d’eau en plastique (à usage unique)…

A) Vous vous croisez les doigts pour qu’il la remplisse une autre fois.

B) Vous lui demandez gentiment s’il a une bouteille réutilisable.

C) Vous lui dites que ça ne se fait pas et que la planète se meurt à cause de lui.

D) Vous pensez : «Qu’il fasse ce qu’il veut!»

Quand vous avez pris connaissance du dernier rapport du GIEC sur les changements climatiques, vous avez…

A) Fait le saut, vous qui pensiez que la situation climatique n’était pas si alarmante.

B) Eu une petite chaleur en vous informant davantage sur les principales menaces et avez établi un plan d’action.

C) Senti la Terre trembler, puis avez signé toutes les pétitions sur l’environnement en obligeant vos amis à faire de même.

D) Fermé la télé. C’était trop déprimant!

Quand vous apprenez que le Canada continuait d’enregistrer des hausses d’émissions de gaz à effet de serre en 2019, vous vous dites…

A) «Ayoye! […] Bon, je vais aller laver le char, moi.»

B) « Ça n’a pas d’allure! J’agis dès maintenant pour que ça change.»

C) «C’est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière!»

D) «C’est normal, on est toujours plus sur la planète!»

Quand vous apprenez que des espèces animales et végétales sont en voie d’extinction, que la biodiversité est sérieusement menacée à plusieurs endroits dans le monde…

A) Vous comprenez la situation, mais n’agissez pas dans l’immédiat.

B) Vous vous inquiétez au point de changer votre alimentation en délaissant certaines espèces afin de rééquilibrer la chaîne alimentaire.

C) Vous angoissez à l’idée d’aller faire l’épicerie puisque vos choix pourraient représenter une menace pour la planète.

D) Vous ne changez rien, en croyant que la biodiversité du Québec est moins affectée qu’ailleurs.

Quand plusieurs villes du Québec battent des records de chaleur, vous…

A) Vous désolez de la situation.

B) Êtes bouleversé et en parlez avec votre entourage afin de trouver des solutions communes.

C) Paniquez en pensant aux glaciers qui fondent.

D) Partez l’air climatisé.