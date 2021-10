5 folles recettes de chefs avec des oeufs

Les cocos ne sont pas réservés qu’au petit-déjeuner. Pour la Journée mondiale de l’œuf, on vous propose cinq recettes alléchantes à base de ce succulent en-cas protéiné.

Soupe-repas aux légumes garnie d’oeufs

Gracieuseté Producteurs d’œufs du Canada

Par la chef Kimberly Lallouz

Portions : De 2 à 4

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de cuisson : 18 minutes

Laissez-vous réconforter par cette savoureuse soupe de la chef Kimberly Lallouz lors d’un après-midi ou d’un soir frisquet. Inspirée par les riches arômes du Portugal et du Maroc, cette soupe déborde de saveurs et de protéines, mariant à merveille herbes fraîches, légumes et œufs.

Ingrédients

6 œufs

2 c. à table (30 ml) d’huile d’olive ou de pépins de raisin

6 champignons shiitakes ou de Paris, sans la tige, tranchés finement

½ oignon, coupé en dés

1 c. à thé (5 ml) de sel

½ c. à thé (2,5 ml) de poivre fraîchement moulu

1 carotte, épluchée et coupée en dés

2 branches de céleri, coupées en dés

½ courge musquée, épluchée et coupée en dés

1 courgette, avec la peau, coupée en dés

2 gousses d’ail, hachées ou râpées

1 tomate, hachée

4 tasses (1 l) de jeunes feuilles d’épinards

½ tasse (125 ml) de persil frais, haché

4 c. à table (60 ml) de fromage parmesan ou autre fromage râpé de votre choix

Garniture facultative : piment d’Espelette ou flocons de piments forts

Préparation

Étape 1

À feu moyen-élevé, chauffer l’huile dans une marmite à fond épais de taille moyenne. Ajouter l’oignon, les champignons, le sel et le poivre, et cuire 2 minutes, en remuant avec une cuillère de bois.

Étape 2

Ajouter les carottes, le céleri, la courge musquée, la courgette, l’ail, la tomate, les jeunes feuilles d’épinards et le persil. Mélanger et poursuivre la cuisson pendant 3 minutes.

Étape 3

Recouvrir de 4 tasses (1 l) d’eau. Amener à ébullition, réduire à feu moyen et cuire 8 minutes à découvert.

Étape 4

Réduire le feu à moyen-doux. Casser les œufs dans la soupe, couvrir et cuire 3 minutes. Éteindre le feu (retirer la marmite du feu) et laisser reposer 3 minutes pour un jaune d’œuf mollet ou 5 minutes pour un jaune ferme.

Étape 5

Pour servir : Servir la soupe avec les œufs et garnir chaque bol d’une cuillère à table (15 ml) de fromage. Vous pouvez également rehausser le tout de piment d’Espelette ou de flocons de piments forts et accompagner la soupe d’une tranche de pain grillée.

Ragoût de chorizo, de pois chiches et tomates à la catalane

Gracieuseté Producteurs d’œufs du Canada

Par le chef Craig Flinn

Temps de préparation : De 8 à 10 minutes

Temps de cuisson : De 25 à 28 minutes

En s’inspirant des saveurs marquées de la Catalogne, le chef Craig Flinn a créé ce ragoût lors d’une tournée culinaire de l’Europe. Ce plat regorge de couleurs, d’ingrédients simples et de saveurs riches.

Ingrédients

4 gros œufs

2 saucisses chorizo fraîches (environ 8 onces ou 225 g) ou autres saucisses légèrement piquantes

2 c. à table (30 ml) d’huile d’olive

1 petit oignon, haché

2 gousses d’ail, émincées

2 c. à thé (10 ml) de paprika fumé

1 c. à thé (5 ml) de sel

½ c. à thé (2,5 ml) de poivre noir

1 c. à thé (5 ml) de cassonade

⅓ tasse (75 ml) de vin rouge

1 boîte de 12 onces (400 g) de tomates italiennes

1 boîte de 8 onces (250 g) de pois chiches

2 c. à table (30 ml) de persil frais, haché

1 baguette (en accompagnement)

Préparation

Étape 1

Chauffer l’huile d’olive dans une poêle à feu moyen-élevé. Ouvrir l’extrémité du boyau des saucisses et pincer des morceaux d’un demi-pouce à l’aide des doigts, en laissant les boyaux intacts. Jeter les boyaux. Frire les morceaux de saucisse dans l’huile chaude jusqu’à ce qu’ils soient dorés, environ 5 minutes. À l’aide d’une cuillère à rainures, retirer la viande de saucisse cuite de la poêle et réserver dans une assiette. Laisser l’huile dans la poêle.

Étape 2

Ajouter les oignons hachés et l’ail émincé à la poêle avec l’huile chaude et faire sauter environ 2 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient translucides. Ajouter le paprika, le sel et le poivre et cuire 1 minute. Ajouter la cassonade et le vin rouge. À l’aide d’une cuillère de bois, déglacer le fond de la poêle avec le vin. Laisser réduire jusqu’à ce que la poêle soit presque sèche et qu’on n’y voit plus de vin.

Étape 3

Mettre les tomates dans un autre bol et les écraser à l’aide d’un pilon à pommes de terre ou des mains. Ajouter les tomates et les pois chiches à la poêle contenant les oignons et les épices et porter à ébullition, puis réduire immédiatement le feu pour laisser mijoter doucement. Pendant que le mélange mijote, ajouter les morceaux de saucisse cuits et bien remuer. Laisser mijoter à feu doux environ 5 minutes. Ajuster l’assaisonnement au besoin.

Étape 4

Préchauffer le four à 350 °F (180 °C) et transvider le ragoût dans une cocotte en terre cuite. À l’aide du dos d’une louche ou d’une cuillère, creuser quatre petites poches dans le ragoût. Casser les quatre œufs dans les poches, et couvrir la cocotte de papier d’aluminium ou parchemin. Mettre au four et cuire de 7 à 8 minutes ou jusqu’à ce que les jaunes d’œufs atteignent la cuisson désirée.

Étape 5

Au moment de servir, saupoudrer l’ensemble du plat de persil haché en garniture. Accompagner d’une baguette bien croustillante.

Spaghetti carbonara avec oeuf poché

Gracieuseté Producteurs d’œufs du Canada

Par le chef Josh Gale

Portions : 4

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de cuisson : 15 minutes

Inspirée par son amour de la cuisine italienne, la recette de spaghetti carbonara avec œuf poché du chef Josh Gale est non seulement délicieuse, mais elle se prépare en un tour de main.

Ingrédients

4 jaunes d’œufs

6 œufs entiers

1 tasse (250 ml) de fromage parmesan râpé

1 tasse (250 ml) de fromage parmesan râpé 1 tasse (250 ml) de guanciale, pancetta ou bacon, en dés

2 c. à table (30 ml) d’huile d’olive extra vierge

4 c. à table (60 ml) de sel de mer

1 c. à table (15 ml) de poivre noir fraîchement moulu

1 c. à table (15 ml) de vinaigre blanc

1 lb (0,5 kg) de spaghetti

Préparation

Étape 1

Chauffer 5,6 l d’eau dans une grande casserole, porter à faible ébullition et ajouter 3 c. à table (45 ml) de sel. Chauffer 3,7 l d’eau dans une autre casserole, porter à faible ébullition et ajouter 1 c. à table (15 ml) de sel et 1 c. à table (15 ml) de vinaigre blanc.

Étape 2

Ajouter 1 lb (0,5 kg) de spaghetti à l’eau bouillante de la grande casserole et cuire selon les directives sur l’emballage. Entre-temps, casser quatre œufs dans un bol. Remuer doucement l’eau de la casserole avec le sel et le vinaigre afin de créer un tourbillon lent, puis verser délicatement les œufs dans l’eau. Cuire pour 3,5 minutes pour obtenir des œufs pochés mollets.

Étape 3

Chauffer une poêle à feu moyen-élevé et y ajouter l’huile d’olive. Ajouter ensuite les dés de guanciale, de pancetta ou de bacon. Cuire jusqu’à ce qu’ils soient croustillants (environ 5 minutes) et retirer du feu. Retirer le bacon cuit de la poêle et vider le gras accumulé de la poêle, à l’exception de 3 c. à table (45 ml).

Étape 4

Pendant la cuisson du spaghetti, fouetter quatre jaunes d’œufs et deux œufs entiers avec ½ tasse (125 ml) de parmesan, jusqu’à homogénéité.

Étape 5

Pendant la cuisson des pâtes, prélever 1 tasse (250 ml) de l’eau des pâtes à l’aide d’une tasse à mesurer et la verser dans la poêle avec le gras de bacon. Utiliser des pinces pour transférer le spaghetti cuit directement de la casserole à la poêle contenant le gras de bacon. Remuer pour enrober. Ajouter les dés de bacon cuit. En remuant les pâtes, verser lentement le mélange de jaunes d’œufs dans la poêle. Brasser vigoureusement les pâtes pour bien les enrober et ajouter du poivre noir moulu.

Étape 6

À l’aide de pinces, déposer le spaghetti carbonara cuit dans quatre assiettes, puis utiliser une cuillère à rainures pour déposer un œuf poché au centre de chaque plat. Saupoudrer du parmesan restant et servir.

Spätzles aux champignons avec œuf poché

Gracieuseté Producteurs d’œufs du Canada

Par le chef Thea VanHerwaarden

Portions : 4

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

Inspirée par ses racines allemandes, la chef Thea VanHerwaarden propose ce plat réconfort par excellence : des spätzles aux champignons. Garni d’un œuf poché coulant, ce mets savoureux deviendra assurément l’un de vos préférés.

Ingrédients

7 œufs

Une pincée de muscade moulue

1 ½ tasse (375 ml) de farine tout usage

1 c. à thé (5 ml) de sel kasher

¼ tasse (60 ml) de lait (environ)

4 c. à table (60 ml) d’huile de canola, divisée

⅔ d’un bâtonnet (75,6 g) de beurre non salé, divisé

3 gousses d’ail, émincées

Environ de ¾ à 1 tasse (de 180 à 200 g) d’un assortiment de champignons frais, tranchés

De 1 ½ à 2 c. à table (de 25 ml à 30 ml) de vinaigre blanc

De 1 ½ à 2 c. à table (de 25 ml à 30 ml) de persil frais, haché

2 c. à table (30 ml) de ciboulette, finement ciselée

Sel kasher, au goût

Préparation

Étape 1

Fouetter trois œufs avec la muscade, la farine et 1 c. à thé (5 ml) de sel cachère. Verser lentement le lait jusqu’à ce que le mélange forme une pâte épaisse. Si celle-ci est trop épaisse, ajouter une cuillère à table de lait à la fois jusqu’à l’obtention de la texture souhaitée.

Étape 2

Porter une grande casserole d’eau à ébullition. À l’aide d’une machine à spätzles, une passoire ou un presse-purée, passer la pâte par les trous pour la laisser tomber dans la casserole d’eau bouillante. Cuire environ 3 minutes, retirer à l’aide d’une cuillère à rainures et déposer dans une autre passoire. Verser un filet d’huile de canola sur les spätzles afin de les empêcher de coller. Répéter les étapes jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de pâte à cuire.

Étape 3

Dans une grande poêle profonde à feu moyen-élevé, ajouter 2 c. à table (30 ml) d’huile et ⅓ du bâtonnet (37,8 g) de beurre non salé. Ajouter les champignons et une pincée de sel. Faire sauter les champignons jusqu’à ce qu’ils soient tendres et dorés. Ajouter l’ail émincé et cuire encore 2 à 3 minutes. Ajouter un autre ⅓ du bâtonnet (37,8 g) de beurre. Une fois le beurre fondu, ajouter les spätzles et cuire jusqu’à qu’ils commencent à dorer. Ajouter du persil frais haché. Assaisonner au goût.

Étape 4

Ajouter le vinaigre à une casserole d’eau bouillante. Casser quatre œufs dans l’eau et les faire pocher jusqu’à ce que les blancs ne soient plus translucides et que les jaunes soient moelleux. Retirer à l’aide d’une cuillère à rainures et déposer sur un essuie-tout. On peut remplacer les œufs pochés par des œufs au miroir, au goût.

Étape 5

Verser les spätzles dans un bol. Garnir d’un œuf poché et de ciboulette ciselée.

Pain doré masala

Gracieuseté Producteurs d’œufs du Canada

Par la chef Vijaya Selvaraju

Portions : 2

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de cuisson : 12 minutes

Débordante de saveurs riches, la recette de pain doré masala de l’experte culinaire Vijaya Selvaraju fera fureur au déjeuner ou au diner.

Ingrédients

4 gros œufs

¾ c. à thé (4 ml) de sel kasher

6 tranches de pain blanc

1 petit oignon rouge, haché finement

2 piments thaïlandais, hachés finement

1 tomate moyenne, épépinée et hachée finement

¼ tasse (60 ml) de coriandre fraîche, hachée

3 c. à table (45 ml) de ghee (ou remplacer par la même quantité de beurre non salé)

Préparation

Étape 1

Casser les œufs dans un bol avec le sel et bien fouetter.

Étape 2

Dans un autre bol, mélanger l’oignon, les piments, la tomate et la coriandre.

Étape 3

Chauffer une grande poêle à feu moyen et ajouter 1 c. à table (15 ml) de ghee (pour deux tranches de pain).

Étape 4

Tremper rapidement deux tranches de pain dans le mélange d’œufs en s’assurant de bien recouvrir les deux côtés. Déposer le pain dans la poêle et recouvrir de légumes hachés en une couche uniforme. Cuire de 2 à 3 minutes de chaque côté jusqu’à ce que le pain soit doré. Répéter avec les tranches de pain restantes.

Étape 5

Garnir d’un peu plus de coriandre fraîche hachée avant de servir.