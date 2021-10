Pour Halloween, partez en croisière avec des drag-queens

Tannés de votre marathon de films d’horreur pour Halloween? Eh bien, sashay away! Évadez-vous sur le fleuve avec six drag-queens grâce à Croisières AML. Rires et paillettes à volonté. Yas queen!

Ce 30 octobre à 18h au Grand Quai du Port de Montréal, embarquez pour un souper-croisière de trois heures et demie sur le Saint-Laurent.

Et ce n’est pas une excursion maritime ordinaire. Vous aurez droit à un spectacle «halloweenesque» avec de véritables reines du spectacle, dont Gabry Elle, Sasha Baga, Matante Alex, Carmen Sutra, Miss Butterfly et Lady Boom Boom.

Au menu: beaucoup de costumes thématiques, de l’humour, et une bonne dose d’extravagance. De quoi faire chavirer le navire Cavalier Maxim (dans le bon sens)!

Des formules très glamour

Plusieurs formules sont disponibles. L’option de base, offerte à 114,99 $, comprend une délicieuse table d’hôte bistronomique de trois services préparés par le chef à bord.

Envie de plus d’extravaganza? Croisières AML offre un souper cinq services ou une soirée VIP tapis rouge de six services avec cocktail de bienvenue. Les prix varient alors entre 134,99 $ et 184,99 $.

Le trajet fera une boucle vers l’est de Montréal sur la Rive-Sud, en passant près du parc des Îles-de-Boucherville.

N’oubliez pas votre passeport vaccinal et votre masque, car le tout se fera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Maintenant, comme dirait RuPaul, «start your engines and may the best drag queen WIN!» (ou, en français, démarrez les moteurs et que la meilleure drag-queen GAGNE).

Souper-croisière Drag – Spécial Halloween

–Date: samedi 30 octobre, 18h

–Adresse: 200, rue de la Commune Ouest (Grand Quai du Port de Montréal)

–Prix: de 114,99 à 184,99 $

–Site web: https://www.croisieresaml.com/planifiez-votre-croisiere/montreal/souper-croisiere-drag-3-services-special-halloween/detail/