C’est votre chance de participer à un speed-dating à Montréal

Vos matchs Tinder commencent à vous ennuyer royalement? Essayez le speed-dating. L’application de rencontres Filter Off offre une séance virtuelle ce vendredi soir à Montréal. Vous n’aurez besoin que de votre cellulaire et d’une mise en plis qui ne fait pas trop dur.

Au programme: trois rencontres éclair de trois minutes en vidéo en face à face. Après, l’utilisateur décide s’il veut matcher avec l’une d’entre elles et poursuit la discussion.

Pour participer, il faut être célibataire et habiter Montréal. Ensuite, on télécharge l’application Filter Off (sur iOS ou Android) et on réserve sa place en ligne ici.

L’application Filter Off a une option pour faire un match après la vidéo.

L’appli vous proposera des célibataires selon votre position, votre niveau d’éducation, votre âge… et même votre taille.

On va se le dire, parfois c’est mieux de se parler pour voir si ça clique. En plus, pas besoin de trouver une excuse pour s’en aller (comme feindre un incendie dans votre appartement) si ça ne fonctionne pas!

Des options pour explorer plus

Envie de créer des liens avec une personne aux intérêts communs? Filter Off organise une variété d’événements de dating thématiques partout dans le monde, dont à Montréal, depuis sa fondation en 2019.

Par exemple, des rencontres pour les dog lovers ont lieu chaque mois et les célibataires de Montréal peuvent aussi y participer.

Vous êtes moins date thématique? Rassurez-vous: on peut aussi faire des rencontres régulières sur l’app.