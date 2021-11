Cessons donc de parler de poids!

Et si on arrêtait complètement de parler de nos courbes, de notre poids et de l’évolution de la taille de nos jeans? C’est l’objectif lancé par l’organisme ÉquiLibre à l’occasion de la 10e semaine Le poids? Sans commentaire!

Oui, c’est bien d’avoir une pause de discussion sur l’évolution de nos kilos pendant une semaine (du 29 novembre au 3 décembre), mais c’est encore mieux quand nos bonnes résolutions tiennent, soutient l’OBNL.

Et tout particulièrement dans le contexte actuel. Selon une étude Léger commandée par ÉquiLibre réalisée en 2021, les deux tiers des Québécois.es souhaitent maigrir, et ce, peu importe leur poids.

Cette volonté a été exacerbée par la pandémie, selon la même étude. Celle-ci soutient qu’une personne sur trois est plus préoccupée par son poids qu’avant l’arrivée de la COVID-19 et que, sur le chemin du retour à la vie normale, une personne sur cinq appréhende le fait que son corps soit davantage exposé aux regards et commentaires des autres maintenant que le confinement est terminé. Un stress de trop, affirme la porte-parole d’ÉquiLibre, la comédienne Marie-Soleil Dion.

Alors peu importe votre taille, votre confiance en vous, votre amour pour vos proches, jasez donc d’autres choses que des joues rondes ou creuses de votre entourage.