Les restaurants Eggsquis recrutent d’une drôle de manière

La pénurie de main-d’œuvre actuelle affecte un grand nombre de restaurateurs. On demande à la clientèle d’être patiente et on cherche à pourvoir des postes. Les restaurants Eggsquis ont trouvé une ingénieuse façon de faire les deux en même temps.

En gros, avec une bonne touche d’humour, le restaurant invite la clientèle n’ayant pas la patience d’attendre sa table ou ses deux œufs tournés à se joindre à son équipe pour accélérer le processus.

«Nous travaillons présentement avec un personnel réduit. Merci de votre patience, n’hésitez pas à déposer votre candidature pour un des postes disponibles», pouvait-on lire à l’entrée d’un des restaurants de la chaîne.

Le message a fait réagir sur les réseaux sociaux.

Plusieurs en ont apprécié l’audace: «J’aime bien un message de ce genre qui m’indique que la direction a de l’humour et qui n’en a pas besoin? Et le sourire, c’est gratuit et non taxable!»

D’autres un peu moins: «Je la trouve totalement agressante et condescendante.»

Finalement, comme le mentionne un internaute: «Les plus grandes histoires de succès sont celles de personnes qui, ayant reconnu un problème, l’ont transformé en une opportunité»!

Les restaurants La Cage ont également fait preuve d’originalité pour recruter du personnel récemment. Ils avaient annoncé du même coup qu’ils leur manquaient plus de 500 employé.e.s.