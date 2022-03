On a trouvé la solution pour (vraiment) réussir à réduire sa consommation de viande

On peut réussir à réduire sa consommation de viande de moitié en surveillant scrupuleusement ses prises alimentaires chaque jour.

On peut diviser sa consommation de viande par deux en l’espace de neuf semaines. Comment? Tout comme lors d’un régime qui consiste à noter scrupuleusement ses apports caloriques de la journée, il suffit de suivre la même stratégie pour ingérer moins de steak. C’est la science qui le dit!

Il existe diverses raisons d’être motivé pour réduire sa consommation de viande. Cela peut être pour des questions de santé, mais aussi pour perdre du poids, ou encore pour participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre générées par l’industrie de la viande. Cependant, on a généralement tendance à sous-estimer la quantité de steaks, jambons et autres blancs de poulet que l’on dévore. Telle est la conclusion d’une étude menée par des scientifiques d’un groupe de travail dédié à l’environnement et la santé à l’Université d’Oxford.

D’après les résultats, publiés dans la revue European Journal of Nutrition et relayés par le journal The Guardian, on peut parvenir à contrôler les quantités de viande que l’on consomme en prenant le temps de les répertorier sur une appli ou un simple carnet. Les chercheurs ont en effet développé un site web pour que les consommateurs impliqués dans cette étude dénombrent toutes les fois où ils se sont attablés autour d’une assiette contenant un produit carné. A noter que seuls les cobayes dévorant de la viande au moins cinq fois par semaine ont été retenus pour les besoins de ces recherches.

Ceux à qui on a demandé de répertorier leur consommation dans l’appli sont parvenus à réduire de 57% les quantités de viande ingérées, après seulement un mois d’essai. Les autres qui avaient le même objectif sans disposer d’une aide digitale ont aussi eu du succès mais sur une période plus longue ; leur consommation a été réduite de 47% après deux mois d’effort. Quoi qu’il en soit, si vous aimeriez vous aussi manger moins de viande, et ce pour de bon, il faudrait que non seulement vous fixez un objectif mais que vous teniez aussi à jour vos diverses prises alimentaires à base de viande.