OD: les années pandémiques de Claudie et Mathieu se classent dans leur «top 3»

Le couple vedette d’Occupation double Afrique du Sud, Claudie et Mathieu, s’est plus que jamais épanoui durant la pandémie. Ils vont jusqu’à dire que ces deux années pandémiques se classent dans leur «top 3». À deux, ils en ressortent plus fort.

Au printemps 2020, au moment où la première vague de COVID-19 a violemment frappé tout le Québec, le jeune couple venait à peine de sortir de l’aventure d’Occupation double.

Claudie et Mathieu commençaient alors tranquillement à apprivoiser leur nouvelle vie d’influenceurs. «Ça ne faisait pas si longtemps qu’on était sortis du petit cocon dans lequel on était en Afrique», raconte Claudie Mercier.

Ce retour à la réalité, qui vient avec une nouvelle notoriété parfois étourdissante, a provoqué beaucoup d’anxiété pour Claudie. «Je ne comprenais pas trop ce qui se passait parce que j’avais eu une full belle passe. Quand j’étais à OD, je n’étais pas stressée, donc je ne comprenais pas pourquoi là ça reprenait», explique-t-elle.

Or, si Claudie avait normalement l’habitude d’échapper à ses angoisses en sortant de chez elle, ce n’était plus possible pendant le confinement. «La pandémie a quand même changé ma vie à un autre niveau dans le sens que ça m’a permis de m’aider dans des problèmes que, peut-être, je pouvais fuir avant», mentionne-t-elle.

Influenceurs coincés à la maison

Bien que certains aient vécu leurs pires moments durant cette crise sanitaire, Claudie et Mathieu affirment que ces dernières années étaient leurs plus belles. «Top 3 ou top 4 je dirais», lance Mathieu Pellerin. Mais le duo doit cela au fait que le métier d’influenceur peut s’exercer facilement dans le confort de son salon.

En effet, en tant que créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, Claudie réussit à s’épanouir avec le télétravail. «Je peux tout faire à la maison. Pour ça, j’ai vraiment été chanceuse. Mon travail ne s’est pas mis sur pause. God bless!», précise-t-elle.

De son côté, Mathieu souligne aussi que la pandémie a été bénéfique pour sa carrière. En mars 2020, le jeune homme prévoyait investir dans la restauration, en devenant copropriétaire de franchises. «J’ai changé de plan, rigole-t-il. J’ai choké ça.»

Coincé chez lui, il a commencé à faire des vidéos diffusées en direct sur la plateforme Twitch, ce qu’il a toujours voulu faire. «J’ai essayé pour le fun! Et à chaque mois, ça prend de plus en plus d’ampleur. Alors c’est vraiment cool et c’est encourageant», poursuit-il.

Des fiançailles en pleine crise

En plus d’être avantageuse pour leur vie professionnelle, la crise sanitaire a été favorable pour Claudie et Mathieu. Les deux tourtereaux, qui ont passé la grande majorité de leur vie commune en pandémie, se sont même fiancés en pleine crise, il y a un peu plus d’un an.

«Dans les premiers mois, on était encore un jeune couple. On a passé tout notre temps ensemble et ça nous a rapprochés, souligne Mathieu. Moi, je suis big chilling et Clau est vraiment dépendante, alors c’était comme le meilleur des deux mondes.»

Claudie mentionne aussi qu’elle ne se sentait plus mal de rester chez elle et de ne pas voir ses amis. «C’est là que j’ai réalisé en fait que j’étais tellement bien à la maison et tellement bien avec ma petite famille», dit-elle.