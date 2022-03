Vins rouges québécois: du sérieux!

Situé à égale distance de Montréal, du Mont-Tremblant et de Gatineau, le Vignoble Ste-Angélique étend ses pieds de vigne au cœur de la terre argileuse de l’une des plus belles régions de l’Outaouais, la Petite-Nation. L’Oublié 2018 est un vin rouge à la robe opaque, aux arômes de pruneaux séchés et d’épices. On y trouve des notes d’anis étoilé et de menthe poivrée.

Le vieillissement de 24 mois en fût de chêne français de seconde vie apporte une longueur en bouche et un côté épicé avec une légère amertume. Idéal pour accompagner un tajine aux légumes, un couscous royal ou une fondue chinoise.