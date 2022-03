Vous vous mariez? Rome et sa région vous payent la facture!

Et si vous vous disiez oui à l’étranger? Pour les couples qui songent à s’unir loin de chez eux, le Latium, dont Rome constitue la capitale, est une bonne alternative, puisque la région a décidé de consacrer dix millions d’euros pour régler tous les frais en lien avec la cérémonie. Une initiative atypique pour relancer la machine touristique après la pandémie.

Fleuriste, location de voiture, robe de mariée, costume, restaurant, alliances… Vous pouvez espérer ne pas sortir un centime pour votre mariage si vous décidez de vous unir à votre bien-aimé(e) dans une destination du Latium. Une campagne de promotion de la région italienne vient d’être lancée et promet aux tourtereaux de leur payer tous les frais en lien avec leur mariage. Si une enveloppe de dix millions d’euros a été constituée pour régler la facture, chaque couple peut espérer se voir offrir 2.000 euros au maximum. Pour obtenir le chèque, il faut absolument que les prestataires que vous choisissez exercent dans le Latium. Une bonne nouvelle puisque cette campagne de promotion touristique n’est pas seulement réservée aux Italiens. Même les étrangers peuvent en profiter !

Attention toutefois à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Certains postes sont en effet limités. Par exemple, les services de restauration ne peuvent excéder 700 euros, tout comme la valeur de votre lune de miel dans la région de Jules César. Par ailleurs, les jeunes mariés ont la possibilité d’envoyer jusqu’à cinq justificatifs de paiement, à remettre avant le 31 janvier 2013 via le site officiel du Latium.

En 2021, seulement trois millions de visiteurs ont séjourné dans un hébergement touristique à Rome. Une situation dramatique pour le secteur, qui est dû bien évidemment à la pandémie et aux restrictions. En l’espace de trois ans, la fréquentation des structures d’hébergement a chuté de 85%. Rome accueillait plus de 19 millions de touristes en 2019, rapporte le syndicat de patrons Unindustria et la Chambre de commerce de Rome.