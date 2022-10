Halloween : des idées pour sortir en famille 

La maison est décorée, les citrouilles sont vidées et vous vous retrouvez à court d’idées pour éloigner la marmaille du grand plat de friandises? Métro vous propose quelques événements halloweenesques pour toute la famille à ne pas manquer dans l’ouest de Montréal.

Les célébrations s’invitent au Zoo Économuseum

Le zoo montréalais vous accueillera durant quelques jours sous la thématique de la fête des Morts. En plus de profiter du parcours qui vous fait découvrir des animaux d’ici, vous pourrez apercevoir des installations décoratives tels qu’un cimetière des animaux disparus, une araignée géante et un labyrinthe interdit.

Dates et heures : 22,23,29 et 30 octobre 2022 de 9h à 17h Où : 21125 Ch Ste-Marie, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC H9X 3Y7 Coûts : Enfants (3 à 15 ans) : 12,75$ Adulte (16 à 64 ans) : 21,50$ Âge d’or (65 ans et plus): 17,25$

Les membres du Zoo peuvent participer à un concours de décoration de citrouille, qui doit se faire sous le thème des animaux. Amenez votre œuvre sur place entre le 18 et le 30 octobre et courez la chance de gagner un prix qualifié de « spécial ».

Chasse aux bonbons sur la rue Notre-Dame

C’est le temps d’aller visiter les commerçants de la rue Notre-Dame pour y faire le plein de bonbons. En plus, la rue sera piétonne pour l’occasion et des animations se tiendront sur place pour une ambiance des plus festives.

Date et heure : Vendredi 28 octobre dès 18h Où : rue Notre-Dame à Lachine Coût : Gratuit

Lecture de conte au musée de Lachine

Le musée de Lachine vous invite à plonger dans l’univers du conteur Robert Payant, qui présentera son spectacle Magie et sorcellerie : aventure et frousse sont au menu, et ce, pour toute la famille.

Date et heure : 30 octobre 2022 de 14h à 15h Où : 1 Chem. du Musée, Lachine, QC H8S 4L9 Coût : Gratuit

Griffintown hanté

Pour les moins peureux.ses, vivez le parcours qui retrace l’histoire de Griffintown, en passant par le canal Lachine, d’anciens cimetières, des ruines et des vieux bâtiments suspectés d’être hantés. L’expérience de 90 minutes est contée et guidée par un acteur et conteur professionnel.

D’autres tours ont lieu dans différents quartier montréalais, tous les détails ici.

Date et heure : 21 octobre, 28 octobre et 4 novembre dès 20h30 Où : Rockaberry Griffintown (1380 rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QC H3C 1K8) Coût : 24,50$ Âge : Aucun minimum requis, à la discrétion des parents et des enfants

Citrouilles et autres curiosités

Cette exposition vous fera découvrir pourquoi les citrouilles sont devenues un des symboles de l’Halloween. Vous pourrez également apprécier les cucurbitacées décorées par de jeunes Dorvalois et par l’artiste Alex S.Girard.

Une visite spéciale de l’exposition aura lieu le samedi 29 octobre, dès 19h, animée par les Sœurs cière (oui, vous avez bien lu). Vous êtes invités à venir déguiser et à profiter des surprises qu’il y aura sur place!

Dates et heure: Du 22 au 31 octobre 2022 de 13h à 21h Où : Au Centre culturel Peter B. Yeomans (1401, chemin du Bord-du-Lac—Lakeshore) Coût : Gratuit