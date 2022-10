5 idées d’activités pour l’Halloween à Montréal

Le compte à rebours jusqu’au 31 octobre a commencé! Vous cherchez des activités à faire pour l’Halloween? Atelier de potions, patinage sur glace déguisé ou visites de maisons hantées, il y en a pour tous les goûts dans la métropole! Métro vous propose cinq idées d’activités.

Frissons garantis au Jardin Botanique

Espace pour la vie invite petits et grands à retrouver l’Ensorceleur Kalbacius, installé dans la Grande Serre du Jardin Botanique. Au programme, atelier de potions, cours d’ensorcellement végétal ou concours virtuel de citrouilles décorées.

Où : Jardin Botanique

: Jardin Botanique Quand: du 1er au 31 octobre, horaires variables selon les activités

Patinage déguisé

Vous êtes à la fois passionné par l’Halloween et par le patinage? Enfilez votre plus beau déguisement, chaussez vos patins et participez à l’Halloween sur glace de l’Aréna de la Légion! Musique et surprises seront au rendez-vous.

Où : Aréna de la Légion, 220, avenue Bedbrook, Montréal Ouest

: Aréna de la Légion, 220, avenue Bedbrook, Montréal Ouest Quand: dimanche 30 octobre, de 13h à 14h30

À la découverte des maisons hantées

Vous aimez vous faire des frayeurs en visitant des maisons hantées? La programmation de Rivière-des-Prairies va vous ravir! Déambulez à travers trois maisons hantées au style atypique, comme celle du 266e Groupe Scout de la Pointe-de-l’Île, à la thématique des années 1980! Distribution de bonbons et frissons garantis!

Où et quand:

Maison de l’horreur – Maison des jeunes RDP (12550, 48 e Avenue), lundi 31 octobre, de 16h à 20h

Avenue), lundi 31 octobre, de 16h à 20h Maison hantée optimiste – Chalet du parc Armand-Bombardier, lundi 31 octobre, de 17h à 21h

Maison hantée Horreur des années 1980 – Plateau Saint-Jean-Baptiste (1050, boulevard Saint-Jean-Baptiste), près du parc Saint-Jean-Baptiste, lundi 31 octobre, de 18h30 à 21h

Histoires de sorcières

Vous vous laissez facilement transporter par des histoires? Laissez-vous envoûter par Isabelle «La Louve» Crépeau, par la magie des musiciens du groupe TOUSK et par Michel «Woups» Pirro!

Cette soirée est présentée dans le cadre du Programme citoyen de diffusion professionnelle de l’arrondissement de Montréal-Nord.

Où : Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, 12004, boulevard Rolland

: Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, 12004, boulevard Rolland Quand: samedi 29 octobre, à 19h30

Marathon de films d’horreur

Halloween rime aussi avec films d’horreur! La salle d’exposition Goncourt propose pour l’occasion un marathon de films. La projection de Pywacket (v.f.), précèdera celle de Terreur à l’Halloween (v.f. de Trick’r Treat). Pour les 13 ans et plus.

Où : Salle d’exposition Goncourt, 7500, avenue Goncourt

: Salle d’exposition Goncourt, 7500, avenue Goncourt Quand: vendredi 28 octobre, de 19h à 23h

Le Festival de la Frayeur

Amateur de manèges à sensations fortes et passionné par l’Halloween? N’en dites pas plus! Le Festival de la Frayeur, organisé par le parc d’attractions La Ronde, est fait pour vous! Marchez à travers les zones de peur (le Camp des Zombies, l’Enfer des Démons) pour vous frayer un chemin jusqu’aux manèges ou aux maisons hantées du parc.

Où : La Ronde, 22, chemin Macdonald

: La Ronde, 22, chemin Macdonald Quand: du 8 au 30 octobre