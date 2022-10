La campagne d’Halloween de Leucan est de retour

Le lancement de la 24e édition de la campagne d’Halloween de Leucan, propulsée par Classcraft, a été fait le 29 septembre, en pleine Journée nationale du personnel de soutien scolaire.

Depuis plus de 40 ans, l’association Leucan, basée à Montréal, s’engage à soutenir les enfants atteints de cancer ainsi que leur famille à travers la province du Québec. Avec sa campagne d’Halloween, elle invite les établissements scolaires de niveau primaire et préscolaire ainsi que le grand public à participer à des activités ludiques et éducatives de manière virtuelle. Chaque école participante a sa propre page de collecte, où la population peut y faire un don.

Cette campagne permet de financer plusieurs services essentiels, dont la sensibilisation et l’accompagnement en milieu scolaire des enfants atteints d’un cancer.

«Le personnel de soutien scolaire effectue un travail remarquable quotidiennement […]. Grâce à eux, des millions de dollars ont été amassés pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille au cours des 23 dernières éditions», souligne Julie Veilleux, directrice des communications de Leucan, par voie de communiqué.

Pour faire un don, visitez halloween-leucan.com.