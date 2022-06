Une nouvelle plateforme pour les personnes atteintes de cancer

Le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes de cancer (WICWC) a lancé une nouvelle plateforme intitulée OnCourage, qui permet la communication entre les patients et leur entourage.

OnCourage permet aux personnes atteintes de cancer ainsi qu’aux proches aidants de créer une page Web destinée la famille et aux amis. Cette plateforme permet de tenir au courant l’entourage de l’état de santé de la personne malade, mais aussi de partager des souvenirs, comme des photos.

«Nous sommes ravis de lancer OnCourage, qui permet à la fois aux patients et aux proches aidants de gérer les communications, de demander de l’aide dans les moments importants et de tenir au courant en temps réel l’entourage du patient, le tout en une seule plateforme facile d’utilisation», soutient la fondatrice et directrice du Centre, Debbie Magwood.

La communication entre l’entourage et les proches aidants permet aux amis et à la famille de demander de l’aide pour plusieurs tâches quotidiennes, comme la préparation des repas ou l’organisation des déplacements.

«Lors de ma bataille contre le cancer, OnCourage m’a procuré une façon de documenter et de partager des moments importants avec les êtres qui me sont chers. […] Pendant la pandémie en particulier, OnCourage m’a offert la chance de sentir le soutien de mon entourage d’une manière simple et facile d’utilisation», indique une utilisatrice de la plateforme, Kaylee Miller.