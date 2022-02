«La carte cancer», un balado en toute franchise sur la maladie

Est-ce possible de parler de cancer sans que ce soit misérabiliste, lourd et déprimant? Judith Lafaille et Evelyne Morin-Uhl démontrent que oui avec ce balado éclairant et étonnamment drôle.

Les statistiques sont sans équivoque: on va tous et toutes un jour avoir un cancer ou connaître une personne qui en souffrira. Aussi bien se familiariser avec ce que vivent au quotidien ceux et celles qui traversent cette épreuve.

C’est pourquoi les deux femmes elles-mêmes atteintes de cancers différents démystifient les nombreuses facettes de cette maladie dans les cinq épisodes de La carte cancer.

En compagnie de leurs invité.e.s et de leur collaborateur, Dominic Tardif, elles abordent différents thèmes comme l’annonce de la maladie, les séjours à l’hôpital ainsi que le rapport au temps et à l’argent (le cancer est une maladie de riches, apprend-on.)

La carte cancer est un formidable balado qui éduque, fait rire et réfléchir. Il est extrêmement rafraîchissant d’entendre parler de ce mal sur un ton aussi convivial et accessible.

Le balado La carte cancer est offert sur l’application OHdio.