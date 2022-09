Frissons d’Halloween garantis au Jardin botanique!

D’ici quelques semaines, Montréal se parera de ses plus beaux atours pour l’Halloween. Le Jardin botanique est de la partie et se métamorphosera à l’occasion de Frissons d’Halloween. À moins que ce ne soit l’œuvre de l’Ensorceleur Kalbacius, qui s’est installé dans la Grande Serre avec ses créatures fantaisistes…

Tout au long du mois d’octobre, Espace pour la vie invite petits et grands à participer à l’aventure. Cours d’ensorcellement végétal, chasse aux ensorcelés, concours virtuel de citrouilles décorées, éducation sur le cycle de la vie, activités à l’intérieur ou à l’extérieur, la liste des animations ludiques proposées par le Jardin botanique est longue.

Le refuge de l’Ensorceleur

L’Ensorceleur Kalbacius a élu domicile dans la Grande Serre. Déambulez dans son univers pour notamment découvrir le potager et l’Arbre-Fantôme. Vous croiserez peut-être bien sa route!

Cette activité est proposée tous les jours de 9h à 21h.

L’atelier de potions

Vous rêvez depuis toujours de vous prendre pour un sorcier? Participez à l’atelier de potions végétales, découvrez les secrets des mélanges, et aidez l’Ensorceleur Kalbacius!

Cette activité est proposée tous les jours de 9h à 17h dans la Serre d’accueil.

Activités extérieures

Comptoir des courges

Connaissez-vous le nom de tous les légumes qui forment la famille des cucurbitacées? Courges musquées, gourdes et potirons: partez à la rencontre de cette famille aux couleurs et aux formes toutes plus surprenantes les unes que les autres dans le cadre du Comptoir des courges, une activité ludique et éducative.

Cette activité est proposée tous les jours de 9h à 21h, et à partir de 17h sans animation

Chasse aux ensorcelés et Parcours des pas sorciers

L’Ensorceleur Kalbacius a besoin une nouvelle fois de vous pour l’aider à retrouver les créatures qui lui ont échappé! Pour ce faire, les apprentis sorciers devront franchir le Parcours des pas sorciers…

Le Jardin japonais s’y met aussi

Ogres, sorcières, esprits ou démons: laissez votre imagination déborder et découvrez le folklore japonais au théâtre de papier dans le Jardin japonais!

Cette activité est proposée du lundi au vendredi, à 10h30 et 12h30 , ainsi que le samedi et le dimanche, à 12h30 et 13h30.

Profitez de votre visite pour parcourir aussi les Jardins de lumière, traditionnel événement d’Espace pour la vie!