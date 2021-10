MaCitrouilleTurquoise pour une Halloween sans allergènes

Les enfants allergiques pourront enfin passer l’Halloween sans craindre pour leur santé grâce à la campagne #MaCitrouilleTurquoise.

Les allergies, c’est un vrai casse-tête pour petits et grands le 31 octobre. Imaginez la tristesse de voir vos parents déguster toutes vos barres Oh Henry! parce que vous ne pouvez pas manger de noix… Sans oublier les allergies au lactose, au gluten et aux œufs. Ça élimine beaucoup de bonbons dans les sacs!

Pour pallier cette situation touchant 100 000 petits Québécois, l’organisme Allergies Québec vous invite à décorer votre propriété d’une citrouille peinte en turquoise puis à distribuer des gâteries sans allergène.

Vous pouvez aussi apposer une affiche à l’entrée ou dans une fenêtre afin d’être facilement repérable.

Aucun achat de bonbons spécifiques n’est requis, souligne toutefois Allergie Québec par communiqué. On vous invite même à offrir des surprises non alimentaires.

Voici une liste d’exemples qui le prouve: des mini-cahiers, des bracelets, des kits à faire des bulles, des marqueurs funky, des crayons, des effaces, des petites balles rebondissantes, des autocollants, des bagues…

En résumé, une virée au Dollarama suffit amplement.

On ne rigole pas avec les allergies

Allergies Québec rappelle que les allergies alimentaires représentent un problème de santé «majeur et en forte croissance au Québec».

Quelque 8% des enfants de la province ont une allergie alimentaire et cette proportion ne fait que grimper, avertit l’association.

«Je crois que l’initiative #MaCitrouilleTurquoise prend tout son sens dans le cadre de l’Halloween. Cette activité nous offre une belle vitrine pour sensibiliser petits et grands à ce sujet», ajoute Dominique Seigneur, directrice du développement et des communications d’Allergies Québec.

Une allergie alimentaire peut entraîner une réaction anaphylactique. Cette situation peut s’avérer mortelle en quelques minutes.

On recense plus d’une centaine d’allergènes partout au pays.

Parmi les plus sévères: les arachides, les noix, le poisson (et fruits de mer), le sésame, les sulfites, le blé, le soja, les œufs, le lait, et même la moutarde.

La campagne #MaCitrouilleTurquoise s’inspire d’une initiative d’origine américaine lancée en 2014.

Vos nouvelles 100% locales, recevez-les chaque jour. Nos infolettres vous suivant partout. S'abonner à l'infolettre