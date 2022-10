Luvo: pour que ça sente bon à la maison 

La marque montréalaise Luvo a en stock un vaste choix de parfums, bougies et autres diffuseurs d’odeurs tous faits à la main à Verdun.

La saison du cocooning est arrivée et il vous faut des parfums réconfortants dans chaque pièce de la maison? Ça tombe bien, la marque montréalaise Luvo a en stock un vaste choix de parfums, bougies et autres diffuseurs d’odeurs tous faits à la main à Verdun!

L’entreprise qui sent bon a été créée en 2021 par Antoine Benito, arrivé de France il y a cinq ans. C’est sa passion pour les bougies et pour le domaine de la parfumerie qui l’a amené à créer Luvo. Dans son appartement, il pense et fabrique lui-même tous les produits de la marque de manière artisanale.

Ses bougies sont par exemple coulées à la main dans des bouteilles de vin coupées qu’Antoine récupère auprès d’une usine avant de les remplir d’un mélange de cire de coco et de parfum. Pourquoi ce contenant? Parce qu’il est réutilisable et que la poussière n’y paraît pas. La mèche des bougies, elle, est en double bois, pour un son qui résonne et une flamme qui dure.

Pour être en phase avec la saison, Antoine conseille les parfums: Figue et écorce de bouleau

Vétiver sauvage et cuir

Le parfum sous toutes ses formes

Outre les bougies, Luvo offre toute une gamme d’articles pour parfumer votre intérieur. On y trouve notamment des parfums d’ambiance qu’on peut vaporiser dans toutes les pièces, sur des coussins ou autres accessoires de déco.

Mais Luvo ne s’est pas arrêté là, et offre également des nouveautés comme des diffuseurs à roseaux à placer dans une pièce pour une odeur durable et des savons à mains liquides vendus dans des bouteilles en verre réutilisables. Enfin, si vous êtes tanné.e de l’odeur des petits sapins à suspendre dans l’auto, Luvo a ajouté à son inventaire des médaillons parfumés à suspendre, parfaits pour rafraîchir l’odeur des petits espaces.

De l’huile parfumée est également disponible pour recharger d’odeurs les diffuseurs, la cire à faire fondre ou encore les médaillons. Cela permet aux produits d’avoir une plus longue durée de vie, tout en encourageant le zéro déchet.

Les produits de Luvo sont en vente en boutique au 3171, rue Wellington ou en ligne sur le site web de la marque.