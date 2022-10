Entre la pluie, la grisaille, les températures en chute libre et le soleil qui se couche à 18h, c’est normal que l’automne joue sur notre moral. Alors, pour ne pas se laisser aller à la déprime et ramener du doux dans le quotidien, Métro vous partage ses meilleures trouvailles.

Bougie x Sexe oral – Moodgie

Encore une bougie? Bon, vous êtes peut-être tanné.e.s de vous faire recommander des bougies à chaque saison, mais celle-ci n’est pas une bougie comme les autres. Créée en collaboration avec Lysandre Nadeau et Joanie Grenier, les animatrices du balado Sexe oral, il s’agit d’une bougie aphrodisiaque.

Jasmin, vanille, agrumes, safran rouge et bois de oud: le mélange de parfums a été pensé autant pour réchauffer votre nid douillet que pour éveiller le désir. Diffuseur d’odeur et parfum d’intérieur dans la même fragrance sont aussi disponibles.



Psst : on a aussi un véritable coup de cœur pour le parfum Fleurs de cactus et santal : doux, luxueux, à la fois fleural et boisé. Le rêve!

Crédits photo: Gracieuseté Moodgie

30 $ – https://moodgie.ca/collections/sexe-oral-podcast

Chandails – Good For Sunday

On aimerait tellement que ça soit tous les jours dimanche… Malheureusement, les semaines sont aussi faites de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi aka, les jours où ne peut pas rester en pyjama. Pour porter du mou tout en étant stylé, on vous conseille chaudement les chandails de Good For Sunday. Avec leur look inspiré des 90’s, ils sont tous fabriqués au Canada selon des normes éthiques et écoresposables.

Crédits photos: Gracieuseté Good For Sunday

30$ – 130$ https://goodforsunday.com/fr/collections/tops

Tisanes de cacao – Avanaa

Tout le monde connaît le chocolat chaud, boisson des temps froids par excellence. Mais avez-vous déjà goûté aux délicieuses tisanes de cacao de la chocolaterie montréalaise Avanaa? Pure cacao, cacao chaï ou coco cacao, les trois tisanes à base de fèves de cacao sont à la fois réconfortantes et légères. Et si vous tenez absolument à votre chocolat chaud, on vous conseille le chocolat épicé de la marque. Un délice!

Crédits photo: Gracieuseté, Avanaa

8,99$ – https://www.avanaa.ca/tisane-de-cacao/

Couvertures en fibres recyclées – Mini Tipi

Inspirées par des motifs traditionnels de la culture anichinabée – les moissons, l’oiseau tonnerre -, les couvertures de Mini Tipi sont conçues et tissées à Gatineau, à partir de fibres d’acrylique recyclées et de laine. Du beau, de l’éthique, de la qualité et du confort: on ne demande rien de plus pour se blottir dans le canapé!

Crédits photo: Gracieuseté, Mini Tipi

189$ – https://minitipi.ca/fr

Produits de soin Kälm – Dans un jardin

Rien de tel qu’une bonne douche chaude ou un bain pour se détendre. Et pour rendre le tout encore plus relaxant, on vous recommande le bain moussant et le gel douche Kälm de la marque Dans un jardin. Élaborés à base de matcha et d’huiles essentielles de lavande, marjolaine, ylang-ylang et eucalyptus, les produits de la gamme ont été tout spécialement conçus pour l’apaisement et le repos. On y trouve aussi une crème pour le corps, une brume apaisante ou encore une huile de massage.

Crédits photo: Gracieuseté, Dans un jardin

À partir de 11,95$ – https://www.dansunjardin.com/products/ensemble-decouverte-kalm

Savoir Faire de Eugénie Emond, coédition Beside et Éditions Cardinal

Comme son nom le laisse immédiatement deviner, ce magnifique livre illustré par l’artiste Mathieu Labrecque et les photographes Catherine Bernier et Alma Kismic, se penche sur les savoir-faire précieux de nos aîné.e.s. Les portraits lumineux et véritablement inspirants vous donneront sans aucun doute envie de faire quelque chose de vos dix doigts cet automne. Un remède génial contre l’inertie.

Crédits photo: Gracieuseté, Beside

49,95$ – https://shop.beside.media/fr/products/savoir-faire

L’atelier floral – Oursin Fleurs

Alors que, – lentement, mais sûrement – les arbres perdent leurs feuilles, un peu de verdure et quelques fleurs ne feraient pas de mal à notre intérieur. Et, quitte à vous procurer un beau bouquet, pourquoi ne pas le créer vous-même? C’est ce que propose la fleuriste écoresponsable Oursin Fleurs avec ses ateliers floraux qui permettent d’élaborer son propre bouquet à partir de fleurs de saison.

Crédits photo: Gracieuseté, Oursin Fleurs

Atelier: 125$ – https://oursinfleurs.com/products/atelier-bouquet-lie-octobre

Réconfort sans effort de Geneviève O’Gleman – Éditions de L’Homme

Évidemment, le réconfort est aussi dans l’assiette! Et pour celles et ceux en quête de gourmandise mais qui ne veulent pas se lancer dans des recettes de cinq heures, la nutritionniste Geneviève O’Gleman a composé le livre de recettes parfait. Des pâtes, des soupes, des plats mijotés express et des desserts en toute simplicité, tout y est!

Crédits photo: Gracieuseté, Éditions de L’Homme

32,95$ – https://www.leslibraires.ca/livres/reconfort-sans-effort-genevieve-o-gleman-9782761957175.html

Plats surgelés – Joe Beef

Et pour tout autant de réconfort et encore moins d’efforts, on vous suggère les plats surgelés de Joe Beef, aka un des meilleurs restos au Canada. Dans les frigos des épiceries Metro, vous aurez le choix entre une généreuse recette de porc à la normande, deux plats de bœuf en sauce et le classique de la comfort food, le macaroni au fromage. Juste à réchauffer et c’est prêt! Évidemment, les plats ne se comparent pas à ceux servis au restaurant du même nom, mais sont nettement meilleurs que les autres du rayon des surgelés. Un congé de cuisine bien mérité.

Crédits photo: Gracieuseté, Metro

9,99$ – En vente dans les épiceries Metro et sur metro.ca

Hoodie «Bonne journée» – Pony

Ça fait toujours plaisir de se faire souhaiter une bonne journée. Et ça fait toujours plaisir d’être confortable dans ses vêtements. Deux bonnes raisons de se procurer ce hoodie de la dernière collection de l’artiste Pony. S’il vous faut plus d’arguments, sachez que les vêtements de Pony sont fabriqués à Montréal et existent dans des tailles allant de XS à 5XL.

Crédits photo: Gracieuseté, Pony

130$ – https://www.ponymtl.com/fr/boutique/p/hoodie-surdimensionn-avec-capuchon-extra-large-bonne-journe-gris

Café Mélange Grand V – Zab

Il va en falloir du café pour passer au travers des journées grises! Et si on ne devait en choisir qu’un, ça serait le Mélange Grand V du torréfacteur Zab. Avec ses arômes de chocolat noir et de caramel, il nous apporte une bonne dose de réconfort en plus de nous donner un petit boost. En plus, pour l’achat d’un sac de café, 0,50$ sont versés au Club le Grand V qui initie gratuitement les jeunes de Villeray à l’entraînement sportif.

Crédits photo: Gracieuseté, Zab

22$ – https://zabcafe.com/collections/cafes/products/melange-grand-v-main-dans-la-main