3 vins rouges nature qui réchauffent l’âme

Les vins nature grimpent toujours en popularité auprès des buveurs québécois, qui préfèrent se tourner vers des produits de moins en moins transformés.

Comme leur nom l’indique, les vins nature sont issus de vinification dite naturelle, ce qui implique une quasi-absence d’intrants, comme les sulfites, et la participation de levures indigènes qui sont naturellement présentes sur le raisin.

Ils se démarquent des crus plus classiques par leurs arômes et saveurs atypiques. Ce sont des produits complexes, souvent difficiles à se procurer en raison de leur petite production, notamment parce que les vendanges sont faites manuellement.



Nous vous présentons donc aujourd’hui une sélection de trois vins rouges nature du Québec afin de vous faire découvrir ce type de vinification en ce début de saison froide.

Des cigales dans la fourmilière – vin rouge du Clos des Cigales

Gracieuseté La Boîte à Vins

Bien que le Clos des Cigales soit un «nouveau» vignoble, ses terres de Sabrevois, sur la Rive-Sud de Montréal, sont bien connues du monde du vin.

En effet, les nouveaux propriétaires du vignoble, Xavier et Karine de l’épicerie les Petites Bonneville, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ont acquis l’ancien Vignoble des Pins de Gilles Benoit, pionnier de la viticulture au Québec.



Des cigales dans la fourmilière du Clos des Cigales est un vin rouge de soif sans intrants, non filtré et non collé. Issu du cépage frontenac noir, il dégage des arômes d’olive, de cerise noire et d’épices chaudes fraîchement moulues.

32 $ – Disponible en ligne et dans quelques commerces spécialisés.

Évolution rouge – vin rouge du Vignoble La Bauge

Gracieuseté La Boîte à Vins

Le Vignoble La Bauge est situé en Estrie, dans les Cantons-de-l’Est, sur la fameuse Route des vins du Québec. Avec plus de 30 ans d’expérience en viticulture, la famille Naud offre des produits d’exception.

L’Évolution rouge, c’est au total trois millésimes de vin (2018, 2019, 2020) assemblés en un seul produit. Mis en bouteille sur ses lies, sans filtration et sans ajout de sulfites, ce vin rouge de soif laisse grandement place aux qualités aromatiques du cépage utilisé, le frontenac noir.

Idéal avec du gibier grillé ou braisé et des plats avec une pointe d’épices.

34 $ – Disponible en ligne et dans quelques commerces spécialisés.

Au temps des lucioles 2020 – Vin rouge du Domaine des Feux Follets

Gracieuseté La Boîte à Vins

Le Domaine des Feux Follets est situé sur les berges du fleuve Saint-Laurent, à Berthier-sur-Mer. Ce jeune vignoble a comme priorité le respect du terroir, de la nature et des raisins, bien évidemment. Le vignoble cultive plusieurs cépages, dont le frontenac gris, l’aldamiina et le radisson.

Pour son vin rouge, Au temps des lucioles 2020, le cépage petite perle est mis de l’avant pour un résultat tourné vers des arômes de petits fruits avec une finale légèrement tannique.

32 $ – Disponible en ligne et dans quelques commerces spécialisés.