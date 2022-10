BEDI jette l’ancre dans le Mile-End

La marque de manteaux d’hiver faits en filets de pêche recyclés, BEDI, inaugurait jeudi sa toute première boutique sur le boulevard Saint-Laurent. En s’installant au cœur du Mile-End, elle espère se rapprocher de sa clientèle et promouvoir de plus belle l’économie circulaire.

Après avoir présenté ses manteaux dans un pop-up sur la rue Saint-Viateur, à quelques blocs de là, Inder Bedi, le fondateur de BEDI (et de Matt & Nat), n’avait qu’un objectif en tête: ouvrir une boutique physique permanente.

Une grande vitrine, un long rack de métal en U suspendu au plafond grâce à des sangles recyclées… C’est le décor minimaliste mais efficace qu’il a choisi pour mettre en valeur ses manteaux d’hiver haut de gamme garantis à vie.

« Ouvrir une boutique, c’était un rêve pour moi et je voulais un lieu qui reflète l’esprit de la marque. Le métal vient du Québec et les ceintures qui sont suspendues au plafond, c’est toutes des ceintures qui viennent d’autos ou de camions », précise le fondateur.

Obsédés par les détails, lui et son équipe n’ont rien laissé au hasard. «Le rideau de la cabine d’essayage est fait dans le même matériau de base que les manteaux, souligne-t-il. À partir des filets de pêche importés d’Italie. »

Au mur, on trouve également des chandails de la marque, des bougies (une nouveauté), mais surtout des sacs en retailles de cuir végane et un modèle de sac de voyage en cuir en édition limitée, fabriqué à partir de sièges d’avion Air Canada et de sangles de voitures.

« Le but, c’est que les gens puissent découvrir les produits, mais aussi, avoir des conversations sur la durabilité et l’économie circulaire, résume Inder Bedi. On veut agrandir notre communauté et je crois qu’ici, c’est le meilleur endroit qu’on aurait pu trouver; on est entourés par d’autres designers. C’est l’fun d’être dans un quartier avec d’autres marques qui veulent mettre de l’avant la mode locale!»

Boutique BEDI : 5432 Boul. Saint-Laurent, Montréal, Qc, H2T 1S1.