Le Salon du livre débarque dans votre quartier

Amateurs.trices de lecture, vous n’aurez pas à attendre qu’au Salon du livre pour célébrer l’amour des mots, puisque l’événement se déploie dans plusieurs quartiers montréalais dès samedi.

Le Salon du livre, attendu par les lecteurs.trices, aura lieu comme à l’habitude au palais des congrès de Montréal, du 23 au 27 novembre prochains.

Afin de prolonger le plaisir, vous êtes invité.e à une précélébration dans différents quartiers montréalais. Du 11 au 22 novembre, une douzaine de quartiers vous préparent des activités pour célébrer les mots. Voici un top 4 des événements à ne pas manquer.

Plateau Mont-Royal – Création en famille

L’autrice Isabelle Verdier présentera les personnages remplis de défauts de son univers littéraire Les Pamal. S’en suivra une discussion sur l’acceptation des forces et faiblesses de chacun.e. Pour terminer, les jeunes pourront se créer un Pamal à partir d’un défaut de leur choix, dans le but d’aborder cet aspect de leur personnalité avec humour et bienveillance.

Quand : Dimanche 13 novembre 2022 de 11h à 12h

Où : Robin des Bois (3933, avenue du Parc-La Fontaine)

Âge : 10 à 13 ans

Billets gratuits ici.

L’Itinéraire dans la ville – Lecture pour toustes

Des extraits de l’Itinéraire seront affichés dans l’espace public montréalais. Vous pourrez en découvrir plus sur les textes et leurs auteurs.trices grâce à un code QR qui vous dirigera vers la version originale en ligne.

Quand : 11 au 22 novembre

Où : Dans les rues de Montréal

Centre-ville – Lecture hommage



Allez assister à la lecture de textes qui rendra hommage au Front de libération des femmes, le premier groupe féministe révolutionnaire au Québec. Le tout est présenté par Les éditions du remue-ménage.

Quand : Le 22 novembre à 18h

Où : À la librairie féministe l’Euguélionne (1426, rue Beaudry, Montréal)

Événement Facebook ici.

Vieux-Rosemont – Harry Potter

Potterheads, cette activité risque de vous interpeller. L’autrice Suzanne Rousseau, derrière le livre Harry Potter sur le Chemin de traverse spirituel, animera un atelier sur les leçons spirituelles de cet univers. Il y aura aussi un quiz, des gourmandises et un choixpeau pour que la soirée thématique soit ensorcelante.

Quand : Mercredi 16 novembre 2022 de 19h à 21h30

Où : Librairie Paulines (2653, rue Masson, Montréal)

Billets gratuits ici.

La programmation complète se trouve ici.