7 livres de recettes à dévorer

La rentrée nous réserve toujours son lot de nouveautés et c’est aussi vrai du côté des livres de cuisine. Alors, pour vous mettre l’eau à la bouche, voici ceux qu’on attend avec le plus d’impatience!

3 fois par jour: tout simple – Marilou

Huit ans après la parution du premier tome de 3 fois par jour, Marilou ne semble pas avoir épuisé sa créativité culinaire, loin de là. Dans ce nouvel opus, le cinquième de la série, elle nous offre plus d’une centaine de recettes qui misent – vous l’aurez compris – sur la simplicité. Moins d’ingrédients, moins de temps en cuisine, mais toujours la promesse d’autant de saveurs!

Disponible en précommande, sortie le 13 septembre, Éditions Cardinal, 39,95 $

Mes carnets de saison: automne-hiver – Josée di Stasio

Après le printemps et l’été arrivent l’automne, puis l’hiver. Rien de plus logique, donc, qu’après avoir consacré le premier tome de ses «carnets de saison» aux saisons douces, Josée di Stasio présente maintenant ses meilleures recettes automnales et hivernales. Plats gratinés au four, mijotés, poulet rôti, pains maison… du réconfort! De quoi nous donner (presque) hâte au temps froid et aux journées plus courtes.

Sortie le 21 septembre, KO Éditions, 39,95$

Café: le connaître, le cuisiner, l’apprécier – Kareen Grondin et Didier Reolon

Espresso, latte, cappuccino, americano… Il existe mille et une façons de servir un bon café et tout autant de le savourer, apparemment. En tout cas, il y en a au moins 70 puisque c’est le nombre de recettes que propose ce livre. À base de café, ou pensées pour s’accorder parfaitement avec le grain caféiné, les recettes se déclinent autant sous la forme de gâteaux et de plats salés (oui, oui) que de sirops ou d’assaisonnements. En prime, le livre est truffé d’infos pour parfaire votre connaissance du sujet.

Sortie le 13 octobre, Éditions La Presse, 39,95 $

La bonne table de Mandy, 120 recettes santé réconfortantes – Amanda Wolfe, Rebecca Wolfe et Meredith Erickson

Oui, une salade peut aussi être un plat réconfortant. Les sœurs Wolfe le prouvent depuis des années dans leurs enseignes Mandy’s aux quatre coins de Montréal. Mais à en croire le titre de leur nouveau livre, ce n’est pas la seule recette santé et gourmande qu’elles connaissent. Si les fameuses salades et vinaigrettes ont évidemment leur place à La bonne table de Mandy, on y trouve aussi des idées pour le petit déjeuner et des recettes sucrées inspirantes.

Sortie le 22 septembre, Éditions La Presse, 39,95 $

MiniMiniMenu – Jeanne Joly, Elizabeth Delage et Jens Ruoff

Cuisiner en famille, c’est l’fun! Encore plus quand on a sous la main un livre de recettes adapté aux enfants, rempli de belles illustrations et dont les pages sont lavables. Créé en collaboration avec le chef Jens Ruoff (copropriétaire du Butterblume), MiniMiniMenu se décline en trois livres ludiques – un pour le déjeuner, un pour le souper, et un pour pique-niquer – tous aussi colorés les uns que les autres.

Sortie en septembre 2022, Éditions Cardinal, 24,95 $

Un week-end chez Lesley: mes idées gourmandes pour se réunir – Lesley Chesterman

Vous avez aimé votre précédente visite Chez Lesley? Vous ne serez sans doute pas fâché d’y passer tout un week-end! Dans ce deuxième livre, la cheffe pâtissière et critique culinaire met cette fois-ci l’accent sur le partage avec ses recettes les plus gourmandes pour les brunchs, les apéros et les grandes tablées affamées. Tout juste ce qu’il fallait après deux ans de pandémie pour nous redonner le goût de recevoir.

Sortie en octobre 2022, Éditions Cardinal, 49,95 $

Climats: cuisine + vin au gré des saisons – Jean-Sébastien Giguère et Hugo Duchesne

Avis aux amateur.trice.s de vins et aux amoureux.euses du terroir! C’est pour vous que Hugo Duchesne (meilleur sommelier du Québec 2020) et Jean-Sébastien Giguère (h3, Coureur des bois, La Cabane du coureur) ont concocté ce livre. Alliant leurs forces et leur expertise, ils promettent des recettes de saison exceptionnelles et des accords mets-vins mûrement réfléchis tout aussi incroyables.

Sortie le 20 octobre, Éditions La Presse, 44,95 $

