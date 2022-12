Noël au bar, tradition revue et corrigée  

Noël en visite chez la belle-famille, ce n’est pas pour tout le monde. Certain.e.s préfèrent fêter ce moment entre ami.e.s autour d’une bonne pinte.

C’est le cas d’Éliane Rochette, qui, pendant plusieurs années, réunissait sa bande chaque 25 au soir au bar à karaoké Le Normandie dans le Village.

«Avec deux ami.e.s d’université, on s’est rendu compte que personne d’entre nous n’avait de party de famille le 25. On a donc lancé une invitation pour aller au karaoké à d’autres ami.e.s. Certains fêtaient Noël les jours avant, d’autres avaient un souper, mais qui finissait tôt et qui était plate. On s’est ramassé une bonne dizaine à la première édition. On a longtemps répété l’expérience, qu’on a appelée “Le Noël des esseulés”», raconte-t-elle à Métro.

Outre Le Normandie, les options de sorties les 24 et 25 décembre sont limitées… mais il en existe!

La grande majorité des bars approchés par Métro ont indiqué fermer leurs portes pour les deux soirs de Noël. Parmi ceux qui font exception à la règle: le Nacho Libre, dans Rosemont–La Petite-Patrie, et l’Astral 2000, dans Centre-Sud.

Place à la fête en bonne compagnie

«La plupart des dernières années, nous étions ouverts. Et ça a toujours été un franc succès», raconte Pier Bourque, propriétaire du Nacho Libre.

Le propriétaire s’attend à ce que la visite soit assez nombreuse et en mode festif. «C’est surprenant à quel point ça peut être très achalandé! On sent qu’il y en a qui sont bien heureux de pouvoir fêter entourés de gens, dans une atmosphère plaisante, surtout que les options sont limitées ces soirs-là. »

La faune est variée, explique le tenancier, «mais tout le monde devient ami.e.s en deux secondes et se souhaite joyeux Noël».

Au Normandie, Éliane Rochette se rappelle qu’elle était étonnée de voir une quarantaine de personnes en train de festoyer dans le bar comme «un samedi normal», mais avec plus de chansons de Noël.

«On appelait ça le “Le Noël des esseulés”, mais on n’était pas si seul finalement. C’était un beau groupe diversifié. C’était un beau petit party.»

Au Nacho Libre aussi, Pier prédit aussi que la soirée de Noël 2022 sera animée, mais pas autant que le 31 décembre, où le champagne coule à flots, précise-t-il.

À Noël, l’ambiance serait plutôt chaleureuse, «les personnes présentes se liant d’amitié en une fraction de seconde». Le 24, Nacho Libre veut que tout le monde soit encore plus à l’aise et organise ainsi une soirée pyjama.

Avec la famille choisie

Même sentiment chaleureux au bar à karaoké l’Astral 2000, qui promet de vous faire entonner des classiques de Noël.

L’entreprise familiale transmise de parents à enfants affirme n’avoir jamais fermé ses portes pour Noël, et ce, afin de festoyer avec sa clientèle majoritairement constituée d’habitués. Ensemble, ils sont devenus une grande famille.

Alain St-Pierre, le propriétaire actuel, raconte que ses parents restaient à l’époque prendre un verre avec la clientèle les 24 et 25, puis ont commencé à organiser des petits buffets de Noël avec sandwichs et salades pour ces personnes qui n’avaient pas nécessairement de famille ou d’endroit chaleureux où aller en ces soirées de fin décembre.

À ce jour, il conserve cette tradition et organise toujours un buffet pour sa clientèle. «C’est important pour nous d’offrir ce sentiment de Noël, de famille, pour les gens du quartier qui se sentent chez eux ici tout le temps.» Les clients l’apprécient beaucoup, se réjouit-il.

Des employé.e.s volontaires

Le but, dans tous les bars ouverts, est d’avoir du plaisir. Pas question de mettre de la pression sur qui que ce soit pour être là. À cet égard, le tenancier du Nacho Libre précise qu’il n’oblige aucun.e employé.e à travailler ces soirs-là, mais qu’il y en a toujours qui se portent volontaires.

Ce sont des employés sans famille ou dont les proches sont à l’extérieur du pays ou qui ne fêtent tout simplement pas Noël. Pour d’autres, «le temps des Fêtes a coûté cher et ils ont besoin de renflouer les coffres en acceptant des shifts d’extra».

Cette année, au Nacho Libre, on pourra compter sur la présence de deux personnes derrière le bar, une derrière les platines et une autre responsable de la sécurité à la porte.

Que vous soyez un.e habitué.e de ces places ou quelqu’un qui cherche à continuer le party une fois que grand-papa et grand-maman sont parti.e.s se coucher, le Nacho Libre, l’Astral 2000 ou Le Normandie pourront vous accueillir.