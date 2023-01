Café Valentina : aussi bon que beau?

Avec ses cafés parfaitement instagramables, le café Valentina, situé sur la rue Ontario Est a récemment fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Mais une imprimante à latte, est-ce que ça donne du bon café? On est allé goûter, pour voir si c’est aussi bon que beau.

Le café, qui a ouvert ses portes en 2020 à deux pas du parc des Faubourgs a eu la vie dure dans ses premiers mois, pandémie oblige. Mais, il a pris son erre d’aller en 2022, et s’est même refait une beauté en ce début d’année pour inciter des gens à passer un moment sur place.

Le café-boutique s’est notamment doté d’une imprimante à café qui permet aux client.e.s d’obtenir un latte art complètement personnalisé. Une idée que la propriétaire des lieux, Alison Sanchez, a importé tout droit de Los Angeles.

«C’était un investissement, mentionne la barista, mais pour se différencier des nombreux autres cafés de la ville, ça valait le coût. Notre génération est beaucoup sur Instagram, on aime tout ce qui est photogénique!»

Grâce à cette technologie – qui ne change pas le goût de votre breuvage – quelques instant suffisent pour imprimer la phrase ou la photo de votre choix sur votre café, de quoi créer des stories qui feront jaser.

Des saveurs sud-américaines

Mais, si cette nouveauté attire l’attention, ce n’est pas tout ce que le Café Valentina a à proposer! Dans son commerce à la devanture rose et au décor chaleureux, l’entrepreneure de 31 ans d’origine mexicaine souhaite transmettre une peu de sa culture.

En plus des boissons chaudes, on trouve sur place des pâtisseries de la boulangerie Carlota, située sur la rue Saint-Urbain et spécialisée dans les viennoiseries d’inspiration mexicaine. Notre coup de cœur? Les conchitas, ces petits pains sucrés qui accompagnent parfaitement le café, à essayer absolument! Des alfajores (biscuits fourrés au Dulche de Leche) sont aussi fournis par Churros Montréal qui livre d’ailleurs ses populaires churros la fin de semaine.

Les grains de café sont, pour leur part, péruviens et sont torréfiés par le microtorréfacteur Barista, ici à Montréal. Ils donnent un café est goûteux, mais accessible et ne laisse pas d’amertume en bouche. Parfait pour en déguster deux de suite!

Café… et boutique!

Plus qu’un café, la place a également un espace boutique, où on peut magasiner et même essayer des vêtements et accessoires. Cela permet à la propriétaire de combiner ses deux passions: la mode et la caféine. Les vêtements, dont la sélection change souvent selon les saisons, sont faits par de petites manufactures américaines et mexicaines, tandis que les bijoux et accessoires, eux, sont faits à Montréal.

Adresse : 1878 Rue Ontario E, Montréal Horaire : Mardi au vendredi : 9h à 19h Samedi et dimanche : 10h à 17h