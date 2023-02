Siella : des sous-vêtements sexy ET confortables

Siella, entreprise montréalaise menée par des femmes, a vu le jour en 2020. C’est en prenant conscience du besoin d’être confortable à la maison en pleine pandémie, sans vouloir faire de compromis sur le look, que la marque est née.

Siella permet à des femmes de tout type de corps de trouver confort et sensualité dans ses sous-vêtements. Mais pas que! Bien qu’on y vende bralette, soutien-gorge et sous-vêtements de différents styles, on retrouve aussi des vêtements détente tels que des leggings, des camisoles, des chandails et des shorts.

Gracieuseté, Siella Gracieuseté, Siella

Qu’est-ce qui rend ces pièces dessinées à Montréal si confortables? C’est l’absence d’armature dans les soutien-gorge, l’élasticité et la douceur des tissus qui font l’effet d’une deuxième peau, explique Dina Stillinato, porte-parole francophone de la marque avec qui l’on a discuté.

Plusieurs pièces sont en effet faites de coton, sans couture qui serrent la peau, pour un résultat visuellement attrayant.

Lancée et soutenu par leur société mère Château Bodywear, qui existe depuis 1944, la marque a souhaité créer des produits pour une variété de corps : «Tout le monde a différents défis, tout le monde a différents corps, et tout le monde est important», explique Dina Stillinato. On peut en effet observer sur leur site web différentes silhouettes, de la cellulite, des plis de peaux, une variété d’âges et d’ethnicités.

L’entreprise, menée par des femmes, soutient comprendre la réalité et les défis quotidiens de celles-ci :

Pendant trop longtemps, la lingerie était soit sexy et inconfortable ou basique et confortable. Nous avons combiné le confort avec la sensualité en créant de la lingerie haut de gamme à des prix abordables Dina Stillinato

Les prix pour les brassières varient en effet de 33$ à 48$. Les cuissards se vendent autour de 35$ et les culottes, un peu plus dispendieuses, se trouvent entre 18$ et 28$, dépendamment de leur couvrance et du tissu.

Qu’est-ce qui attend Siella pour la suite? Elle espère grandir au Canada, aux États-Unis et être distribué dans des magasins haut de gamme. Se rendre au sommet de la montagne, quoi!

Pour magasiner leurs produits, visitez leur site web.