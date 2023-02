Gants ou mitaines pour quels sports?

Pour jouer dehors et réellement s’amuser, il faut bien se protéger du froid. Voici les types de gants ou mitaines à enfiler pour vos activités hivernales favorites.

Gants ou mitaines?

La question revient toujours. Réglons-la efficacement : le gant est utile lorsque l’activité nécessite une certaine précision et agilité. La mitaine, quant à elle, est particulièrement utile lors de journées glaciales, car les doigts sont dans un manteau commun et partagent leur chaleur.

Le multicouche expliqué

Lors du magasinage de la paire de gants idéale, considérez plusieurs facteurs : la doublure, l’imperméabilité et sa construction. Pour favoriser le système multicouche, on mise sur une membrane, un isolant de qualité et un sous-gant confortable afin de bloquer le vent et les intempéries. La membrane imperméable (un des fabricants reconnus dans le domaine se nomme Gore-Tex) joue un rôle important dans le système multicouche puisqu’elle protège les mains du vent et de la neige.

Selon le sport pratiqué, le degré d’imperméabilité diminue en faveur de la respirabilité du produit choisi. En d’autres termes, une paire de gants imperméables n’est pas nécessaire si l’activité exercée est intense, car l’humidité interne du gant ou de la mitaine doit être évacuée pour un confort optimal.

Les doublures : quoi savoir?

Il existe deux principaux types de doublure : synthétique ou naturelle. L’avantage d’une matière synthétique telle que Primaloft ou Thinsulate (deux marques qui ont fait leurs preuves) est qu’elle permet de garder la propriété isolante même lorsqu’elle est mouillée. De leur côté, les matières naturelles comme la laine ou les plumes d’oie retiennent généralement davantage la chaleur, mais, pour cela, elles doivent être gardées au sec.

Quoi choisir pour quel sport?

Durant la saison froide, certaines personnes entrent en mode hibernation, d’autres se précipitent à l’extérieur. Pour ceux et celles qui préconisent le plein air, sachez que selon le sport pratiqué, certains modèles de protège-mains sont plus appropriés.

Pour les activités nécessitant un effort intense, comme le ski de fond, la course à pied, le touring ou la raquette, il est préférable de miser sur des gants minces perméables pour une meilleure dextérité et une plus grande liberté de mouvement. Ce type d’accessoire permet d’évacuer l’humidité rapidement afin de ne pas avoir les mains moites. Évitez les mitaines chaudes imperméables qui rendent les mains mouillées et encore plus vulnérables au froid si vous prenez une pause.

Pour les activités plus mollo comme la glissade, le ski alpin, la planche à neige, la randonnée en montagne ou le patinage de plaisance, les priorités sont une bonne isolation et une membrane imperméable. Une mitaine avec une doublure synthétique imperméable est un bon choix. Elle garde la chaleur pour plusieurs heures. Pour ce qui est de la matière extérieure, qu’elle soit en cuir ou similicuir, en polyester ou faite d’un autre textile a peu d’impact quant aux propriétés isolantes. Opter pour une matière durable vous permettra simplement de maximiser votre investissement.

Pour les personnes plus frileuses, on trouve dans certains commerces et boutiques en ligne des mitaines ou gants chauffants à batterie. Ce type de gadget dispendieux peut garder la chaleur jusqu’à huit heures. Équipées de batteries rechargeables, ces mitaines électriques permettent de choisir la température de votre choix, pour une chaleur diffuse. Les préférés de la rédaction? La doublure chauffante pour gants de la marque québécoise Ewool qui réchauffent chaque doigt individuellement en un temp éclair sans avoir la sensation de fils. La troisième génération se recharge par simple contact magnétique et est lavable à la machine.

Les traditionnels sachets chauffants (communément appelés Hot Paws) à utilisation unique peuvent dépanner, mais ils sont évidemment moins écologiques que la paire de mitaines chauffantes.