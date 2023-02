Une nouvelle appli de rencontres pour fans d’astrologie

Vous êtes du genre à demander à votre prétendant.e son signe astrologique dès le premier rendez-vous? Plus besoin! Une nouvelle application de rencontres québécoise s’en charge pour vous. Belovy propose une expérience de dating hautement personnalisée basée sur «l’attraction astrologique». C’est écrit dans le ciel, ça va marcher!

«Conçue au Québec, Belovy est la première application de rencontre qui se base sur les éphémérides de la NASA pour déterminer avec précision l’attraction astrologique et proposer des matchs selon des niveaux et types d’attraction », nous explique-t-on par voie de communiqué.

Basée sur des réussites

Pour procéder, l’application fait tout d’abord une analyse détaillée des vies amoureuses réussies de couples mythiques comme Barack et Michelle Obama, John Lennon et Yoko Ono ou Emmanuel et Brigitte Macron, et de l’alignement des astres au moment de leur naissance.

Par la suite, à partir de votre date de naissance uniquement, l’algorithme de Belovy va comparer des millions de combinaisons pour identifier des dates de naissance qui peuvent reproduire les alignements astrologiques de ces célèbres couples.

Des matchs pour tous

Ensuite, une fois les matchs effectués, l’application vous proposera des profils selon trois niveaux d’attraction et quatre types de relation. Il y a possibilité d’avoir une attraction normale, forte ou très forte pour des relations qui pourront être passionnées, physiques, intellectuelles ou fusionnelles.

Ne soyez pas surpris.e d’obtenir moins de matchs que sur Tinder: «Belovy a été conçue pour de meilleures conversations avec moins de personnes et pour donner une chance égale à tous», indique Jean-Marc Larouche, fondateur et PDG de Belovy. Ainsi, fini les swipes superficiels basés sur l’apparence physique.

Dans tous les cas, que vous soyez féru.e d’astrologie ou que vous cherchiez simplement un sujet pour lancer la conversation avec votre prochaine date, Belovy peut sans contredit représenter une option à essayer. L’application de rencontres fera son entrée progressive sur le marché en 2023. Elle est disponible gratuitement dès maintenant dans la région de Montréal via l’App Store ou Google Play.