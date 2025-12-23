De nombreux commerces et services gouvernementaux fonctionneront à horaires réduits pendant les prochains jours. Voici ce qui sera ouvert ou fermé pendant le temps des Fêtes.

Épiceries et dépanneurs

La grande majorité des épiceries à grande surface (IGA, Walmart, Maxi et autres) verront leurs horaires changer pendant les Fêtes. Elles seront toutes fermées le 25 décembre et le 1er janvier. La plupart auront aussi des horaires réduits les 24 et 26 décembre, ainsi que le 31 décembre.

Du côté des dépanneurs, des stations-service et des petites épiceries, plusieurs seront ouverts le 25 décembre et le 1er janvier. Certaines pharmacies pourraient aussi rester ouvertes. Les horaires peuvent varier énormément d’un emplacement à l’autre.

Il est fortement conseillé d’aller consulter les horaires des différentes succursales sur leur site officiel respectif.

Restaurants et cinémas

La plupart des cinémas et de nombreux restaurants seront ouverts pendant le temps des Fêtes, y compris le 25 décembre et le 1er janvier. La décision d’ouvrir et les horaires établis peuvent varier d’un établissement à l’autre.

SQDC et SAQ

Les succursales de la SAQ et de la SQDC seront fermées le 25 décembre et le 1er janvier. Le 24 décembre, elles fermeront à 17h.

Le 26 décembre, l’ensemble des emplacements des deux réseaux ouvriront à 13h. Ils suivront ensuite leurs horaires réguliers du 27 au 30 décembre.

Le soir du 31 décembre, les SQDC et la plupart des succursales de la SAQ fermeront à 17h. Les succursales Express de la SAQ fermeront toutefois à 19h.

La SAQ ouvrira ses portes seulement à 13h le 2 janvier. La SQDC suivra son horaire régulier à partir de cette date.

Banques, services gouvernementaux et municipaux

Les banques et autres institutions financières seront fermées les 25 et 26 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier. Les bureaux de Service Canada seront aussi fermés les 25 et 26 décembre, ainsi que le 1er janvier. Du côté de Services Québec, les bureaux seront fermés les mêmes dates, en plus du 31 décembre.

Du 24 décembre au 2 janvier inclusivement, les Bureaux Accès Montréal (BAM) et les comptoirs de permis seront fermés. Ils ouvriront de nouveau le 3 janvier 2026. La Ville de Montréal rappelle que de nombreux services en ligne sont à la disposition de la population. Les demandes soumises pendant le temps des Fêtes seront acceptées, mais traitées à partir du 3 janvier 2023.

Les collectes (ordures, recyclage, etc.)

La plupart des arrondissements modifieront l’horaire des collectes des ordures, du recyclage, des matières organiques ou des encombrants. Les collectes prévues le 25 décembre ou le 1er janvier seront reportées ou devancées d’un jour ou plusieurs, selon l’arrondissement.

Collectes devancées au 24 décembre et au 31 janvier:

Ahuntsic-Cartierville: ordures et résidus alimentaires

Anjou: ordures, recyclage et résidus alimentaires

Saint-Léonard: ordures

Ville-Marie: recyclage

Collectes reportées au 26 décembre et au 2 janvier:

Ahuntsic-Cartierville: recyclage

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce: recyclage

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (quartiers Notre-Dame-de-Grâce et Loyola seulement): encombrants et résidus alimentaires

Lachine: résidus alimentaires, recyclage et encombrants

LaSalle: ordures, recyclage et résidus alimentaires

Le Plateau-Mont-Royal: ordures, recyclage, résidus alimentaires et encombrants

Le Sud-Ouest: ordures, recyclage, résidus alimentaires et encombrants

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve: ordures, recyclage, résidus alimentaires et encombrants

Montréal-Nord: ordures, recyclage et résidus alimentaires

Outremont: résidus alimentaires

Pierrefonds-Roxboro: recyclage et résidus alimentaires

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles: ordures, recyclage, résidus alimentaires et encombrants

Rosemont–La Petite-Patrie: ordures, recyclage et résidus alimentaires

Saint-Léonard: recyclage

Verdun: ordures, recyclage et résidus alimentaires

Ville-Marie: résidus alimentaires

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension: ordures et recyclage

Collectes reportées au 27 décembre et au 3 janvier:

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (quartiers Côte-des-Neiges, Snowdon et Darlington seulement): encombrants et résidus alimentaires

Quant à la collecte des arbres de Noël naturels, elle varie d’un quartier à l’autre. Consultez la page Info-Collectes et inscrivez votre code postal ou votre adresse pour connaître l’horaire de la collecte.

Écocentres



Les écocentres seront fermés du samedi 24 décembre au lundi 1er janvier inclusivement. La reprise des services aura lieu le vendredi 2 janvier selon l’horaire normal d’hiver (du mardi au samedi, de 10h à 18h).

Installations sportives et culturelles

Les nombreuses installations sportives et culturelles ont un horaire varié selon les arrondissements. La plupart seront fermées le 25 décembre et le 1er janvier et certaines pourraient avoir des horaires réduits à d’autres moments. La population est invitée à communiquer directement avec le personnel des lieux concernés avant de se déplacer, ainsi qu’à consulter le service en ligne Loisirs Montréal pour connaître la programmation de sports et loisirs offerte par plusieurs arrondissements et y réserver des espaces sportifs.

La patinoire de l’Esplanade Tranquille sera toutefois accessible tout au long de la période des Fêtes, y compris les jours de Noël et du Nouvel An. Consultez la page de la patinoire pour connaître l’horaire et l’état de la glace.

Espace pour la vie et MEM

Le Biodôme, la Biosphère, le Jardin botanique, l’Insectarium et le Planétarium Rio Tinto Alcan, ainsi que le MEM – Centre des mémoires montréalaises, seront tous ouverts tous les jours, à l’exception des dates suivantes des 24 et 25 décembre.

Le 1er janvier, les quatre musées d’Espace pour la vie ouvriront à 13h. Quant au MEM, il sera ouvert de 10h30 à 17h.

Il est fortement recommandé d’acheter les billets en ligne.

Palais de justice et Cour municipale

Le Palais de justice de Montréal continuera à fonctionner pendant les Fêtes. Les services aux citoyens seront toutefois réduits du 24 au 26 décembre ainsi que du 31 décembre au 2 janvier.

La Cour municipale sera essentiellement fermée du 24 au 28 décembre, ainsi que du 31 décembre au 4 janvier. Le comptoir du Sud de l’Île, situé à LaSalle, sera fermé du 20 décembre au 5 janvier inclusivement. Pendant ces périodes de fermeture, seus les dossiers de personnes détenues seront traités. Aucune requête en sursis d’exécution ne pourra être entendue.