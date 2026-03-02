Le restaurant Alexandre et fils célèbre ses 50 ans

Le restaurant Alexandre et fils, une institution de la restauration montréalaise, célèbre son 50e anniversaire. Pour souligner ce jalon, l’établissement emblématique de la rue Peel propose des repas à petit prix les vendredis et samedis soirs pour marquer.

Le propriétaire Alain Creton et son équipe invitent les clients à savourer une sélection de plats classiques. Parmi les mets proposés, on retrouve une tranche de foie gras, une soupe de poisson, des œufs mayonnaise, du bœuf bourguignon, des saucisses de Toulouse, la traditionnelle choucroute, une poitrine de poulet grillé, un os à la moelle, ainsi que des desserts comme le sorbet ou la crème caramel.

Depuis 50 ans, Alain Creton a su préserver l’attrait d’Alexandre et fils. Les visiteurs peuvent découvrir ou redécouvrir les confortables banquettes, les tables vintage et l’excellence culinaire qui ont fait la renommée de l’établissement.

Les célébrations ont lieu les vendredis et samedis, de 18 heures à minuit. Il est conseillé d’appeler pour une réservation.

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