La Tyrolienne MTL Zipline revient au Vieux-Port de Montréal

La tyrolienne MTL Zipline, récemment couronnée du prix Gold pour la meilleure attraction familiale dans le cadre du palmarès Best of Montreal 2025, annonce la réouverture de sa saison le samedi 7 mars 2026.

Située au cœur du Vieux-Port de Montréal, cette attraction offre une vue imprenable sur le centre-ville et le Marché Bonsecours. Et avec l’hiver qui s’étire, le paysage tapissé de blanc présente une expérience encore plus mémorable.

Nouveautés et offres spéciales

Pour célébrer son récent prix, la Tyrolienne MTL Zipline introduit un nouveau forfait familial. Ce forfait, proposé à 85$ plus taxes, est conçu pour deux adultes et deux enfants.

L’entreprise offrira aussi une expérience nocturne dès la fin juin lors des Soirées Feux Loto-Québec. Les participants pourront ainsi profiter des feux d’artifice tout en descendant la tyrolienne.

Depuis plus de 11 ans, la tyrolienne attire les amateurs de sensations fortes avec une descente de 1200 pieds.

Les horaires d’ouverture varient selon la saison. Du 7 mars au 19 juin 2026, la tyrolienne sera ouverte les samedis, dimanches et jours fériés de 12h à 18h. À partir du 20 juin jusqu’au 23 août 2026, les heures d’ouverture s’étendent du lundi au mercredi de 12h à 21h, et du jeudi au dimanche de 11h à 23h, y compris les jours fériés. Enfin, du 29 août au 13 décembre 2026, elle sera accessible les samedis, dimanches et jours fériés de 12h à 18h.

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