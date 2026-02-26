Enfin, Ashton ouvrira un restaurant à Montréal cet été

Ça leur a pris plus d’un demi-siècle, mais la chaîne de restauration rapide Ashton fera enfin son entrée à Montréal cet été. L’entreprise a annoncé jeudi qu’elle ouvrira un comptoir dans l’aire de restauration du Complexe Desjardins.

Le comptoir ouvrira vers la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet, selon l’entreprise. Ashton promet une offre « 100% Ashton», avec ses produits phares, dont les poutines, les burgers, les sandwichs au rosbif et des assiettes en sauce. La succursale offrira également la commande en ligne et la livraison.

Le comptoir sera ouvert aux mêmes heures que l’aire de restauration. Particularité mise de l’avant dans l’annonce: le menu complet sera disponible en livraison même en dehors des heures d’ouverture du restaurant.

Cette implantation au centre-ville survient quelques mois après l’ouverture d’une succursale à Mirabel, en octobre 2025. Ashton affirme que les résultats de ce restaurant ont contribué à confirmer l’intérêt pour la marque dans le Grand Montréal.

«Ouvrir un restaurant à Montréal est un objectif qu’on a depuis longtemps. On arrive prêts et confiants, avec le goût de faire découvrir notre poutine et nos burgers à un nouveau public», a déclaré la copropriétaire Émily Adam, dans le communiqué.

Conquête graduelle de Montréal

L’entreprise indique que la succursale sera opérée par un franchisé originaire de Québec, établi à Montréal depuis plusieurs années. Ashton dit vouloir miser sur le modèle de franchise pour soutenir sa croissance dans le Grand Montréal au cours des prochaines années.

Les copropriétaires, Émily Adam et Jean-Christophe Lirette, présentent cette arrivée comme une expansion progressive. «Le succès de Mirabel nous a confirmé qu’il y avait un réel intérêt pour Ashton dans le Grand Montréal. Le comptoir du Complexe Desjardins nous permet d’être au cœur du centre-ville dans un lieu très fréquenté», a souligné M. Lirette.

Au cours des derniers mois, la marque a aussi multiplié les initiatives de visibilité dans la métropole. En janvier, Ashton s’est associée à l’attaquant du Canadien de Montréal Zachary Bolduc dans le cadre de la Poutine Week. La poutine «Steak Boursin» signée #76 a d’ailleurs permis à l’entreprise de remporter le titre canadien pour une deuxième année consécutive.

L’entreprise est présente à Montréal depuis plus de deux ans, mais pas sous la bannière Ashton. Les propriétaires ont acquis le populaire restaurant La Banquise en novembre 2023. La Banquise conserve toutefois son identité propre.

Du côté du Complexe Desjardins, l’arrivée d’Ashton est décrite comme une nouvelle attraction pour l’aire de restauration Le Rendez-vous. «L’arrivée du tout premier Ashton sur l’île de Montréal est une excellente nouvelle pour notre destination et offre à l’entreprise une vitrine de choix, en plein cœur du Quartier des spectacles», a déclaré Dany Gauthier, directeur principal, Gestion immobilière, projets et expertise technique au Mouvement Desjardins.

Fondée en 1969 à Québec, la chaîne compte 24 succursales au Québec, notamment à Québec, Lévis, en Beauce et à Mirabel, et emploie plus de 650 personnes. Depuis 2022, elle appartient aux entrepreneurs Émily Adam et Jean-Christophe Lirette.

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