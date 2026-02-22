10 activités (et plus) pour la semaine de relâche à Montréal

Entre un festival de cinéma pour enfants et des expositions en réalité virtuelle, Harry Potter à l’OSM, des spectacles de cirque et Denis Danger qui affronte la LNI, les activités de la semaine de relâche sont si nombreuses à Montréal qu’il vous sera difficile de ne pas mettre le nez dehors. Voici une sélection d’activités devraient plaire à votre progéniture pendant le congé.

De l’émerveillement à la Place des Arts

Magie, cirque, clown… et beaucoup d’activités gratuites: la Place des Arts mise sur l’émerveillement pour attirer vos bouts de choux (de 3 à 10 ans) et désennuyer les plus grands. Toute la semaine, en journée, à différentes heures, le spectacle interactif Magi!, l’animation extérieure Pelleteur de nuages, un atelier culinaire en collaboration avec La Tablée des Chefs, des ateliers de cirque et de jeu clownesque, L’Académie magique et ses œuvres numériques, un immense jeu Cherche et trouve et autres concepts fantaisistes répandront les rires dans le complexe culturel de la rue Sainte-Catherine. À la Cinquième Salle, le spectacle (payant) Pinocchio, du Théâtre Tout à Trac, revisitera avec ingéniosité le célèbre conte de Collodi. Du 4 au 7 mars.

Pour informations: placedesarts.com

Le monde à l’envers à la TOHU

La destination cirque par excellence, la TOHU, adopte un ton festif avec la production CLIP! par Les deux de pique. Seul en scène, l’artiste-acrobate-clown Philippe Trépanier essaie d’accomplir les tâches qu’on attend de lui comme employé (fictif) d’un vieux théâtre, mais les distractions sont nombreuses et il doit multiplier les contorsions pour parvenir à ses fins! Également au menu de la TOHU pendant la semaine de relâche, on compte plusieurs attractions amusantes, comme des ateliers de danse urbaine (Initiation Danse Boogaloo Popping et Hip Hop par Forward Movements), un Petit-déjeuner conté par Conte Vivant, et des ateliers d’agrès de cirque avec les guides de la TOHU. À l’extérieur, un carnaval d’hiver, du patinage libre et un rallye dans le parc complètent le rendez-vous. Du 2 au 6 mars.

Pour informations: tohu.ca

Ouvrir ses horizons au FIFEM

Parce qu’il n’existe pas que Disney et Pixar pour s’évader au cinéma, le 29e Festival International du Film pour Enfants de Montréal (FIFEM), avec sa sélection de films (courts et longs métrages) d’une vingtaine de pays (Irak, Pays-Bas, Norvège, France, Espagne, Allemagne, Slovénie, Lettonie, Russie, Portugal, etc.), ouvrira les horizons de vos jeunes cinéphiles, à partir de l’âge de 3 ans. Déjà, le long métrage d’ouverture, Lydia et le vaisseau des tempêtes, avec les voix de Sophie Nélisse et Anthony Kavanagh, entre autres, a pris l’affiche au cinéma. Du 28 février au 8 mars.

Pour informations: fifem.com

Apprivoiser la nature à Espace pour la vie

Pour se conscientiser aux beautés et périls de la flore et de la faune, une visite aux institutions d’Espace pour la vie constitue toujours une valeur sûre. Au Biodôme, on visite cinq écosystèmes des Amériques, du golfe du Saint-Laurent, des îles subantarctiques et de la forêt tropicale humide, notamment à travers deux expositions: Une nature tissée serrée (et ses 1000 spécimens naturalisés), et Mégaceta (avec des rorquals à bosse). À la Biosphère, il est question de transition énergétique dans l’exposition Transformer. Design et futurs énergétiques. Les spectacles de l’Insectarium et le parcours gratuit À la recherche de la noisette rouge, au Jardin botanique,sont aussi de beaux véhicules pour emmagasiner une foule de nouvelles connaissances. Programmation adaptée du 28 février au 8 mars.

Pour informations: espacepourlavie.ca

Devenez Sherlock Holmes à Pointe-à-Callière

Au Musée Pointe-à-Callière, votre marmaille jouera les détectives dans le sillage de l’exposition Sherlock Holmes, menez l’enquête. Elle aura peut-être besoin d’un peu d’aide pour relever les cinq défis entremêlant science, histoire et patrimoine et résoudre l’énigme à la façon du célèbre personnage de Arthur Conan Doyle! Une joyeuse manière d’en apprendre, en filigrane, sur l’histoire des débuts de la police d’enquête à Montréal. Heure du conte, projections de films et zone jeux de société rehausseront aussi votre passage à Pointe-à-Callière, tout comme l’activité complémentaire De ruelle en ruelle – Une aventure interactive., basée sur une exploration de quelques ruelles montréalaises.Du 28 février au 6 mars.

Pour informations: pacmusee.qc.ca

Denis Danger s’invite à la LNI

La Ligue nationale d’improvisation (LNI), qui vient d’entamer sa Saison de la Coupe Charade, convie les acteurs de la comédie jeunesse Denis Danger, de Télé-Québec, à se mesurer dans l’arène de l’art périlleux de l’improvisation! Mickaël Gouin et Léanne Désilets (équipe Denis Danger), entre autres, croiseront le verbe avec, notamment, Fabiola N. Aladin et Pier-Luc Funk (équipe LNI). Christian Vanasse et Mélanie Maynard animeront la partie, arbitrée par l’irréductible Yvan Ponton.

1er mars, MTELUS, Montréal.

Pour informations: lni.ca

La Grande Bibliothèque (et pas seulement pour bouquiner)

Il y aura beaucoup plus que des bouquins à la Grande Bibliothèque pendant la pause scolaire de fin d’hiver. L’établissement propose du minigolf, du curling de table, des jeux géants, des séances de jeux vidéo, des ateliers de tricot, de crochet et de personnalisation de tuques… Des projections des films Ma belle-mère est une sorcière, Rebelle et E.T. l’extra-terrestre sont également à l’horaire, tout comme une fête sous boule disco intitulée Lâche ton fou! Un spectacle de la troupe La Tortue Berlue, La Panne (où on tentera de percer le mystère d’une panne inattendue) et Sourd comme ça, où les clowns Pafolie et Jaclo sensibiliseront leur jeune public à la réalité des personnes sourdes, complètent ce tableau bien garni.

Du 28 février au 8 mars.

Pour informations: banq.qc.ca

Surveillez aussi l’offre de votre bibliothèque de quartier. Dans les arrondissements montréalais, plusieurs ont de belles surprises pour dérider vos chérubins. À la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent, un rallye de la relâche est organisé; à la Bibliothèque Jacqueline-De-Repentigny et à la Bibliothèque Langelier, les jeunes s’adonneront à un jeu Cherche et trouve (avec des hérissions ou Laurent Outang). Et à la Bibliothèque Saul-Bellow, en met en place un club techno pour apprendre à coder et créer des objets 3D.

Pour informations: montreal.ca, puis trouver la page de votre quartier sous l’onglet «Bibliothèques».

Coup d’œil hors de Montréal…

Parce qu’il n’y a pas qu’à Montréal que les divertissements sont riches et la culture, foisonnante, voici trois suggestions à contempler à proximité de la métropole. Au Zoo de Granby, on pourra fraterniser avec certaines espèces en vedette, comme le macaque japonais, le léopard de l’Amour, les petits pandas et le yack sous les flocons, et assister à des animations, des séances de collation commentées et des enrichissements de soin par les techniciens en soins animaliers et les naturalistes-interprètes du Zoo.

Au Musée POP de Trois-Rivières se tient toujours l’exposition Collectionnons les jouets (où s’exhibent des joujoux de toutes les époques) et, pour la semaine de relâche, une soirée pyjama, une cabane à sucre éphémère (et une nouvelle exposition, Le temps des sucres) et des ateliers culinaires à saveur d’érable égaieront l’endroit.

Enfin à Terrebonne, les écoliers sont réellement au cœur des préoccupations du Rendez-vous des Tannants (22 février au 1er mars), où une foule de spectacles de multiples genres (théâtre numérique, poésie, clowns, marionnettes, rythmes africains, party costumé) se déploient spécialement pour eux.

D’autres idées en rafale…

Le Quartier des spectacles lâche son fou pour la relâche, entre Glissades Gamelin, Kermesse Lumino, Ateliers de lanternes et patinoire de l’Esplanade Tranquille.

Au Complexe Desjardins, sur la Grande-Place, vos bambins seront appelés à se mettre en mouvement pour découvrir diverses disciplines liées à l’art du cirque: cerceau aérien, hula-hoop, sphère aérienne, et un parcours sportif mettra à l’épreuve leur coordination et leur motricité, le tout agrémenté de spectacles.

Pour les plus vieux, les expositions en réalité virtuelle Éternelle Notre-Dame(Arsenal Art Contemporain), ROME, sur les traces de César(Palais des congrès), L’Horizon de Khéops (Vieux-Port de Montréal) et Panorama Expérience – Eaux Vives(Grand Quai du Port de Montréal) vous transporteront dans des mondes insoupçonnés.

L’exposition Bubble Planet Experience(Place Bonaventure) s’adresse aux cœurs de petits et grands enfants avec ses bulles géantes, ses structures gonflables, jeux de miroirs, paysages fantastiques, bubble bath et autres portions en réalité virtuelle.

Pour les sportifs, c’est l’heure du 32e International Gymnix, au Complexe sportif Claude-Robillard, qui réunira 1300 athlètes de divers pays, avec un Salon de la gymnastique ouvert à tous.

Sur le mont Royal, on jouira des beautés de la nature, avec une randonnée pédestre agrémentée d’observation d’espèces d’oiseaux et une expérience de poésie urbaine.

Au Festival des Casteliers, on met en lumière la marionnette sous toutes ses coutures par le biais de différents spectacles et mises en scène et des créateurs venus de partout dans le monde.

À l’Orchestre Métropolitain, le 22 février, le conte musical La plume et la tortues’articulera autour d’une légende autochtone parlant d’une plume d’aigle magique.

À l’Orchestre symphonique de Montréal, on revisitera La musique de Harry Potter et les airs marquants de John Williams tirés de la populaire franchise cinématographique, les 3 et 4 mars.

Du côté de l’incontournable nouvel opus de Disney sur Glace, intitulé Vivez l’instant, au Centre Bell du 2 au 8 mars, on souffle que ça sera le seul endroit où fraterniser avec Anxiété, illustre nouveau personnage de Sens dessus dessous, ainsi qu’avec plusieurs nouveaux protagonistes de Moana 2, en plus, bien sûr, de Mickey, Minnie, Donald, Dingo et leurs amis de Frozen, Toy Story, Encanto et Zootopia.

Enfin, L’Escale des Pirates, au Bota Bota spa-sur-l’eau, fera vivre à vos ados de 12 à 17 ans une matinée de détente totale, avec atelier d’éveil à la respiration consciente et cours d’initiation à la massothérapie, avec accès au circuit d’eaux.