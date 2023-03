Un premier centre de ski intérieur au Québec

Les amateurs de ski n’auront bientôt plus à attendre la collaboration de Dame Nature afin de pratiquer leur sport favori. Dès le mois de mai, un premier centre de glisse intérieur au Québec verra le jour au centre commercial Fleur de Lys. Nommé Préski, les installations compteront sur deux simulateurs «adaptés à tous les calibres de skieurs».

Mené par Loïc Guyot-Messier, Simon Turcotte Milette et Anne-Sophie Monarque, trois jeunes entrepreneurs de 27 à 29 ans issus du monde du ski, le projet permettra à petits et grands de s’initier au ski ou encore de parfaire leurs aptitudes. Même les athlètes de haut niveau pourront en profiter, comme le font les skieurs de l’équipe nationale française sur des simulateurs similaires en Europe, explique M. Turcotte Milette. «En montagne, on a des bosses et des trous. Sur une surface comme celle-là, on peut répéter le même mouvement tout le temps et développer les bons patrons-moteurs qu’on a juste à répéter lorsqu’on arrive sur neige. De plus, on n’a pas les mêmes forces G. On n’avance pas, on fait du sur-place. On peut donc répéter plus souvent parce qu’on a moins de pression sur nos skis et qu’on travaille moins fort».

Gracieuseté

Une idée née pendant un échange étudiant

L’idée de lancer un centre de ski intérieur au Québec a commencé à germer dans la tête de Simon Turcotte Milette et d’Anne-Sophie Monarque il y a quelques années alors qu’ils étaient en Australie pour un stage étudiant. À cette occasion, les deux étudiants en kinésiologie ont pu rencontrer un des fabricants du type de simulateur qui se retrouvera dans leur nouveau centre. «On a fait trois heures de route et on les a essayés. Depuis ce temps-là, on avait envie de démarrer le projet ici», raconte Simon Turcotte Milette.

Celui qui est aussi entraîneur de ski depuis une dizaine d’années dit avoir été charmé par la possibilité de faire du ski à l’année à moindre coût. «J’étais dans un club de compétition lorsque j’étais plus jeune. Ce qui a empêché que je me développe en tant qu’athlète, c’est le coût. En région, j’aurais dû débourser jusqu’à 45 000 $ par année en raison des voyages hors-saison. Ce qu’on espère pouvoir faire avec ça, c’est de réduire le coût en retirant un ou deux voyages du calendrier», indique-t-il.

Expérience

Quant à l’expérience offerte par le futur centre, elle débutera de la même manière pour tous les skieurs et ce peu importe leur niveau. Ceux-ci devront en effet créer un compte d’utilisateur sur le site de l’entreprise et participer à une première séance découverte pendant laquelle leurs aptitudes seront évaluées. «Par la suite, on pourra réserver des plages horaires en fonction du niveau», explique Loïc Guyot-Messier. Ces séances d’une heure seront offertes au coût de 60$ par personne. De plus, les skieurs n’auront pas à apporter leurs propres skis puisque l’entreprise les fournira étant donné la nature de la surface du simulateur.

Les frères William et Jonathan Trudel, propriétaires de Fleur de Lys Les co-fondateur du projet Loïc Guyot-Messier, Simon Turcotte Milette et Anne-Sophie Monarque. Les frères William et Jonathan Trudel, propriétaires de Fleur de Lys, entourés par les co-fondateur de Préski, Loïc Guyot-Messier, Simon Turcotte Milette et Anne-Sophie Monarque. Photos:

Aperçus: Gracieuseté

Conférence de presse: Benjamin Aubert, Métro

Les frères Trudel «séduits»

L’arrivée du centre de ski intérieur Préski à Fleur de Lys en mai permettra au centre commercial de poursuivre son projet de redéveloppement en ajoutant une offre de divertissement. Pour les frères William et Jonathan Trudel, propriétaires de Fleur de Lys, l’ajout de ce centre intérieur de glisse cadrait particulièrement bien avec leur vision du futur du secteur.



«Fleur de Lys va complètement se transformer au cours des prochaines années et va devenir un milieu de vie intégré où on pourra habiter, se divertir, se nourrir, aller étudier, aller à l’université. On pourra faire plein de choses avec des services de proximité. De plus en plus, les gens veulent des activités réelles ou le corps et l’esprit peuvent bouger», explique William Trudel.



Le président fondateur et chef de la direction de Trudel Corporation dit avoir démontré un intérêt particulier pour le projet dès qu’il a été approché par le trio d’entrepreneurs. «On a voulu être rassuré que c’était une technologie reconnue mondialement, que c’était sécuritaire et que ça pouvait être bon autant pour les athlètes que le grand public. Et c’est le cas!», soutient-il en cachant mal son enthousiasme.



Sans dévoiler davantage de détails, M. Trudel a aussi laissé entendre que d’autres projets reliés au monde du divertissement pourraient voir le jour à Fleur de Lys prochainement. «On travaille sur différents projets qui vont dans le sens du divertissement où on fait des choses, où l’esprit travaille et où le corps travaille», a-t-il affirmé.