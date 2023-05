Air Canada offrira plus de vols vers le Sud cet hiver

Plus de vols vers des destinations soleil qu’avant la pandémie seront offerts par Air Canada cet hiver. De nouvelles destinations mexicaines seront aussi disponibles à partir de Montréal.

La compagnie aérienne prévoit offrir jusqu’à 683 vols hebdomadaires cet hiver, une augmentation de 8% par rapport à 2019 et de 11% par rapport à l’année dernière.

Au départ de Montréal, il y aura trois vols hebdomadaires de plus vers Cancún, deux de plus à destination de Fort-de-France, et un de plus en direction de la Barbade. La fréquence de nombreuses liaisons avec Toronto sera également augmentée, ce qui permettra aux voyageurs qui y feront escale de prendre des vols vers un éventail d’autres destinations.

Air Canada a pris la décision de revoir à la hausse la fréquence des vols après avoir constaté un «intérêt vif et soutenu pour les voyages d’agrément hivernaux», explique Mark Galardo, vice-président général – Chiffre d’affaires et Planification du réseau d’Air Canada.

Une nouvelle liaison entre Montréal et Los Cabos, au Mexique, sera offerte à partir du 1er décembre. Les vols quitteront Montréal les vendredis matins. La Romana, en République dominicaine, sera également desservie par Air Canada au départ de Montréal. Les vols quitteront la métropole les dimanches matins à partir du 17 décembre.

Les horaires ont aussi été adaptés afin que les correspondances avec l’Europe soient facilitées, ce qui permet ainsi à Air Canada d’aller chercher un marché plus large pour ses vols à destination du Sud.

«Grâce au plus grand nombre de vols parmi lesquels choisir d’un océan à l’autre cet hiver pour les destinations vacances les plus populaires et aux options de forfait vacances pratiques par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, nos clients peuvent commencer dès maintenant à réserver leur destination préférée pour leurs vacances», souligne M. Galardo.