Les ventes de maisons à Montréal continuent de reculer en novembre

Les ventes de propriétés résidentielles à Montréal enregistrent une baisse historique pour un mois de novembre selon les données les plus récentes de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Cette baisse témoigne d’un retour de l’activité à un niveau pré-pandémique pour cette période de l’année, c’est-à-dire un niveau légèrement supérieur à sa moyenne historique.

D’après le directeur du service de l’analyse de marché de l’APCIQ, Charles Brant, cette baisse de l’activité engendre une hausse de l’accumulation de propriétés en vente sur le marché pour la première fois depuis 2018, à cette période de l’année. Néanmoins, le niveau d’inscriptions en vigueur est encore très inférieur au niveau prépandémique. Ainsi, les conditions de marché demeurent très favorables aux vendeurs pour toutes les catégories de propriétés.

«Même si la hausse des taux d’intérêt a un impact léger sur le nombre de ventes, le marché de Québec continue de faire preuve de résilience, enregistrant une simple normalisation de l’activité transactionnelle après une période exceptionnelle», explique M. Brant. «De fait, dans un marché qui a été à l’abri des dérives d’une surchauffe excessive durant la pandémie, mais avec des conditions toujours tendues à l’avantage des vendeurs, le marché de Québec est le seul qui n’a pas connu de correction de prix en 2022».

Une baisse au sein de toutes la catégories

La région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec a enregistré 670 transactions au cours du mois de novembre 2022, ce qui représente une chute de 24 % des ventes par rapport au même mois de l’année passée. Pour la période de janvier à novembre, la baisse des ventes n’est donc que de 11 % contre 19 % à l’échelle provinciale.

Toutes les catégories de propriétés enregistrent une baisse de transactions. Celle-ci est particulièrement marquée pour les copropriétés (-39 %) qui atteignent 172 transactions alors que pour les unifamiliales et les plex, les baisses sont, respectivement, de 18 % et de 11 % pour un total de 434 transactions et de 64 transactions.