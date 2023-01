Baisse importante des ventes immobilières à Montréal

Le mois de décembre dernier a vu une baisse de 39% des ventes immobilières dans le Grand Montréal comparé à l’année dernière, selon le dernier recensement de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

2 232 transactions résidentielles ont eu lieu dans la région métropolitaine, soit 1 141 transactions de moins qu’en décembre 2021. La dernière fois que les ventes avaient été aussi basses en décembre remonte à l’année 2014.

«Bien que le mois de décembre ne soit généralement pas le mois le plus représentatif de la dynamique effective du marché, on remarque tout de même un certain attentisme ambiant» explique le directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ, Charles Brant, qui voit dans ces données l’espoir d’une baisse de prix de la part des acheteurs. Le prix médian d’une maison unifamiliale a régressé de 3% par rapport à décembre 2021. Pour les plex, ce chiffre a connu une chute de 6% sur la même période.

Les inscriptions à la vente ont augmenté en moyenne de 84%. Cette hausse des inscriptions est largement au-dessus de la moyenne provinciale (56%) et touche principalement les périphéries de l’île de Montréal, où les résidences unifamiliales ont connu une augmentation de 118%. Ce déséquilibre, ainsi que l’accumulation des inscriptions déjà en vigueur, pourrait donner raison à ceux qui préfèrent ‘attendre, selon le Charles Brant.