Les ventes résidentielles en baisse à Montréal

Lors de février 2023, les ventes résidentielles dans la région métropolitaine de Montréal ont été 32% moins élevées que lors de la même période en 2022. C’est ce que dévoile l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Ce déclin est visible dans tous les secteurs du Grand Montréal et pour tous les types de propriétés. Les petites propriétés sont tout de même plus touchées que les autres, avec une baisse de 52% des transactions. Les ventes de copropriétés ont quant à elles reculé de 33%, et celles d’unifamiliales, de 26%.

Parallèlement, la tendance à la hausse du nombre de propriétés inscrites se poursuit. Il y en a actuellement 64% de plus sur le marché qu’en février 2022. Cette augmentation est majoritairement attribuable aux inscriptions d’unifamiliales, qui ont connu un bond de 85%. Pour le nombre d’inscriptions de plex et de copropriétés, la hausse avoisine les 50%.

Le délai de vente est également en augmentation: il faut en moyenne 82 jours pour vendre une petite propriété, 27 de plus que l’année dernière au même moment.

Malgré tout, la majorité des propriétés sont vendues au prix affiché ou légèrement au-dessus. «Ceci est essentiellement lié au fait que ce sont surtout les propriétés les plus désirables et les moins nombreuses sur le marché qui trouvent preneurs», explique le directeur du service de l’analyse de marché de l’APCIQ, Charles Brant.