Le coût de l’intérêt sur une hypothèque explose au Canada

Mauvaise nouvelle pour les propriétaires d’un logement: l’inflation touche fortement le secteur de l’immobilier. Le coût de l’intérêt hypothécaire a explosé, avec une hausse de 28,5% au pays en un an. D’ailleurs, les frais de logement des propriétaires, mais aussi des locataires, ont fortement augmenté dans la dernière année.

Cette hausse exponentielle de l’intérêt sur une hypothèque s’expliquerait par la montée du nombre de prêts hypothécaires obtenus ou renouvelés à des taux d’intérêt plus élevés, avance Statistique Canada. Cette explosion du coût des intérêts hypothécaires fait augmenter la moyenne des frais de logement des Canadiens, qu’ils soient propriétaires ou locataires. Les Canadiens déboursent 4,9% en plus pour se loger en avril 2022 par rapport à avril 2023.

L’inflation des coûts pour se loger se reflète en réalité davantage à Montréal qu’ailleurs au Canada. Les frais de logement payés par les Montréalais ont augmenté en moyenne de 6,7% entre avril 2022 et avril 2023. La plus forte hausse est pour les propriétaires pour qui ces frais ont augmenté de 8,6%. Pour les locataires montréalais, les frais pour se loger ont augmenté de 5,1%.

Les locataires ne peuvent donc guère se réjouir. Les loyers québécois ont augmenté de 4,1% en moyenne, moins rapidement que la hausse des loyers dans le reste du pays qui se situe à 6,1%. Le détail de la hausse des loyers pour Montréal n’est pas une donnée disponible. La forte hausse de l’intérêt hypothécaire ne serait pas pour rien dans cette inflation des loyers, analyse Statistique Canada, qui croit que cela stimule le marché locatif et fait donc augmenter les loyers.

Pour le domaine de l’énergie, les Québécois se chauffant au mazout et au gaz naturel ont le droit à un répit. En effet, le prix du gaz naturel au Québec baisse de 6,4% en un an et le prix du mazout à Montréal diminue de 10,7% entre avril 2022 et avril 2023. Cependant, cette baisse ne permet pas de ramener les prix du gaz et du mazout au niveau de 2021. Le prix du mazout à Montréal a tout de même augmenté de 62,6% en deux ans, et celui du gaz au Québec a augmenté de 31,7%.