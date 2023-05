Plus de 15 000 logements sociaux et communautaires pour le groupe Bâtir son quartier

Le développeur immobilier Bâtir son quartier a coordonné la réalisation de plus de 15 000 logements sociaux et communautaires depuis sa fondation en 1976. Le groupe a aussi dévoilé son bilan 2022 à l’occasion de son assemblée générale annuelle.

L’entreprise a ajouté 678 logements sociaux et communautaires dans le Grand Montréal l’an dernier. En date du 31 décembre 2022, 630 étaient en construction et 2312 autres étaient en processus pour obtenir du financement.

«Les milieux de vie que nous créons ont le pouvoir de changer complètement le quotidien de centaines de personnes qui vivent dans des conditions intenables ou qui n’ont simplement pas accès à un logement décent en raison de leurs revenus», affirme la directrice générale de Bâtir son quartier, Edith Cyr.

Au total, 15 307 logements ont été livrés par le groupe, pour une valeur foncière de 2 G$.

La présidente du conseil d’administration, Assia Kada, appelle quant à elle les gouvernements à continuer de financer les initiatives de Bâtir son quartier «alors que la crise du logement s’intensifie et fragilise de plus en plus de personnes et de familles».

L’assemblée générale du groupe s’est déroulée à l’îlot Rosemont, son projet phare de 2022. Ce projet de logement social pour aînés comportant 193 logements a été financé à hauteur de 2,5 M$ par la Ville de Montréal.