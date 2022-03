5 cabanes à sucre à moins de 30 minutes de Montréal 

Vous voulez vous sucrer le bec dans une érablière sans faire des heures de route? Voici cinq cabanes à sucre (enfin ouvertes) à 30 minutes de l’île.

1) Domaine Labranche (Saint-Isidore-de-Laprairie)

Située dans un vignoble de la Rive-Sud, cette érablière de plus de 100 ans vous offre tous les plats traditionnels en plus de belles activités familiales (mini-ferme, sentier pédestre, tour de carriole, etc.). Profitez-en pour faire une dégustation de vins, de cidres ou de vin d’érable tant qu’à y être!

Prix : Entre 11,50 $ et 42,00 $ par personne.

Entre 11,50 $ et 42,00 $ par personne. Adresse : 565, rang Saint-Simon, Saint-Isidore-de-Laprairie

565, rang Saint-Simon, Saint-Isidore-de-Laprairie Heures d’ouverture : les fins de semaine (midi et soir), dès le 3 mars.

: les fins de semaine (midi et soir), dès le 3 mars. Site web : labranche.ca

*Jusqu’au 14 mars, les groupes devront être de dix personnes maximum (trois adresses).

2) Sucrerie Lamarinière (Oka)

Cette entreprise des Basses-Laurentides est zéro déchet et fait même du compost! Il n’y aura presque pas de plastique à table et vous pourrez rapporter vos restants d’oreille de crisse à la maison avec vos contenants. Un arrêt gourmand idéal pour les becs sucrés écoresponsables.

Prix : Entre 20 $ et 38 $ par personne.

Entre 20 $ et 38 $ par personne. Adresse : 515 Rang l’Annonciation, Oka

515 Rang l’Annonciation, Oka Heures d’ouverture : samedi en journée et dimanche soir, dès le 12 mars.

samedi en journée et dimanche soir, dès le 12 mars. Site web : sucrerielamariniere.ca

3) L’Érablière du Ruisseau (Coteau-du-Lac)

En opération depuis plus de 70 ans à Coteau-du-Lac, juste à l’ouest de Montréal, L’Érablière du Ruisseau vous offre un repas 100 % traditionnel dans un joli décor champêtre et une ambiance chaleureuse. Cette cabane prend uniquement les réservations. Apportez votre vin!

Prix : Entre 9 $ et 38 $ par personne.

Entre 9 $ et 38 $ par personne. Adresse : 38, chemin du Ruisseau Nord, Coteau-du-Lac.

38, chemin du Ruisseau Nord, Coteau-du-Lac. Heures d’ouverture : du lundi au vendredi midi, du vendredi soir au dimanche midi, dès le 14 mars.

du lundi au vendredi midi, du vendredi soir au dimanche midi, dès le 14 mars. Site web : erabliereduruisseau.ca

4) Le Chalet des Érables (Sainte-Anne-des-Plaines)

Cette grande cabane familiale ouverte depuis 1948 a tout pour divertir : fermette, promenade en voiture antique, taureau mécanique (oui, oui!), calèche, carrousel de poney et tour de train. Oh, et il y a des options végétariennes et sans porc ! La cabane tout inclus, quoi!

Prix : Entre 10,44 et 33,05 $ par personne.

Entre 10,44 et 33,05 $ par personne. Adresse : 5660 montée Gagnon, Sainte-Anne-des-Plaines

5660 montée Gagnon, Sainte-Anne-des-Plaines Heures d’ouverture : le jeudi jusqu’à 15 h et du vendredi au dimanche du matin au souper, dès le 3 mars.

le jeudi jusqu’à 15 h et du vendredi au dimanche du matin au souper, dès le 3 mars. Site web : chaletdeserables.com

5) Cabane à Sucre Jean Renaud & Fils (Saint-Eustache)

Située sur la Rive-Nord, cette cabane d’une capacité de 250 personnes vous offre un menu d’antan et une ambiance décontractée. Divers sports d’hiver (traineau à chien, promenade dans le bois) sont aussi offerts sur place !

Prix : Entre 10,44 $ et 28,70 $ par personne.

Entre 10,44 $ et 28,70 $ par personne. Adresse : 1034 Arthur Sauvé, Saint-Eustache

: 1034 Arthur Sauvé, Saint-Eustache Heures d’ouverture : les samedis et les dimanches, et en semaine avec réservation d’au moins 20 personnes, dès le 1er mars.

les samedis et les dimanches, et en semaine avec réservation d’au moins 20 personnes, dès le 1er mars. Site web : cabaneasucrerenaud.ca