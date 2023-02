Pour sa 20e édition, la Nuit blanche offrira plus de 100 activités

Évènement incontournable des festivités hivernales montréalaises, la Nuit blanche revient cette année pour une 20e édition qui animera la métropole québécoise ce 25 février.

Si Montréal est réputée pour son été aux nombreux festivals, l’hiver n’est pas en reste. La Nuit blanche et ses 100 activités réparties sur huit sites sont là pour le prouver.

Cette 20e édition conviendra à tous les publics. Si l’envie d’une soirée culturelle et instructive vous prend, quatre musées resteront ouverts durant la nuit pour des expositions gratuites : les Beaux-Arts, le Musée d’art contemporain, le Musée McCord et Pointe-à-Callières.

Le métro roulera toute la nuit pour accompagner les festivaliers dans leurs déplacements pour sortir.

Pour ceux qui auraient plutôt envie de glisser, les installations de Montréal en lumière au Quartier des spectacles seront ouvertes, dont le Sentier de patin sur la place des festivals, avec sa ribambelle de DJs, et une glissade. Pour prendre de la hauteur, une grande roue sera de la partie, tandis que pour se rassasier, des tables de pique-nique chauffées seront installées.

Les Montréalais qui souhaiteront danser et profiter d’une bonne musique pourront se diriger au MTelus pour un spectacle gratuit qui durera de 19h à… 6h! On y retrouvera les artistes Valaire et Claudia Bouvette, en plus de nombreux DJs.

La Nuit blanche sera aussi une occasion de vous échapper sans quitter le sol de la métropole. La Société des arts technologiques (SAT), le Centre PHI et Montréal en Histoires proposeront des expériences immersives, tandis que l’Usine C et la Maison symphonique offriront des spectacles.

Enfin, les cinéphiles ne seront pas en reste. La Cinémathèque québécoise et l’édifice 2-22 diffuseront des courts métrages québécois sur le thème de la fête dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma. L’Office national du film diffusera aussi des films ce soir-là.

Pour retrouver toute la programmation, c’est ici.