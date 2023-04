Quoi faire à Montréal le week-end du 22 et 23 avril?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

Une foule de produits locaux au Marché du printemps

Cet événement culturel, qui regroupe près de 180 artisans locaux, permet de soutenir la communauté artisanale. Vous aurez l’occasion de découvrir les dernières tendances en matière de création et de design. Parmi les trésors, les bijoux d’Evelyne b Joaillière, les produits pour le corps RUNAK, les accessoires Rouge Cerise ou encore les produits art de vivre LUVO.

Samedi et dimanche de 10h à 17h. Également le week-end du 29 et 30 avril

Locoshop Angus

Immersion dans le cinéma africain

Le Festival international de cinéma Vues d’Afrique vous propose une centaine de films en provenance de 39 pays, dont 25 dans la section documentaire. Sur l’ensemble de la programmation, 64 présentations sont des premières canadiennes. Dimanche à midi, vous pourrez voir le documentaire Hommage d’une fille à son père de Fatou Cissé, présenté à Cannes en 2022, qui a ouvert cette nouvelle édition.

Jusqu’au 30 avril

Cinémathèque québécoise et Cinéma Guzzo

Le Cirque du Soleil dévoile son nouveau spectacle

Echo, écrit et mis en scène par le chorégraphe britannique Mukhtar Omar Sharif Mukhtar, est la 20e création sous chapiteau du Cirque du Soleil. Une quarantaine d’artistes vous plongeront dans un univers rempli de surprises, combinant poésie, art de la scène, acrobaties et technologies. L’histoire suit l’héroïne Future et plusieurs autres personnages qui découvrent que leurs actions façonnent le monde dans lequel ils vivent.

Grand Chapiteau, Vieux-Port

Samedi, à 20h et dimanche, à 17h. Jusqu’au 20 août

Miam lance son premier numéro gourmand pour les enfants

Un nouveau magazine dédié à l’alimentation pour les enfants sera présenté chez BarBara, dans le quartier Saint-Henri. Publié quatre fois par an, Miam met à l’honneur la rhubarbe dans ce premier numéro, à travers des jeux, bédés, histoires, fiches techniques et recettes. L’objectif de cette publication est de cultiver l’enchantement des enfants pour l’alimentation, sous toutes ses facettes.

Samedi, dès 10h. Dédicaces de 11h30 à 13h

Chez BarBara

Le rendez-vous des mélomanes férus de disques vinyle

C’est l’événement à ne pas manquer pour les amateurs de disques vinyle. La Foire Aux Vinyles Plateau est l’endroit par excellence pour se faire plaisir. Du rock, punk au jazz en passant par l’électro et la soul, plus de 30 vendeurs seront présents afin de vous proposer leurs 33 tours vintage usagés et neufs, mais également leurs 45 tours, CD et K7.

Samedi, de 10h à 16h

Église Saint-Denis

Une pièce pleine d’humour avec des personnages aussi drôles qu’attachants

Les tocs en tous genres sont à l’honneur dans cette pièce écrite par Laurent Baffie, humoriste et animateur bien connu en France. C’est la troupe de théâtre Les Exclamateurs qui reprend TOC TOC, mis en scène par Samuel Marchand, avec notamment Benjamin Arnoux, Julien Bérard et André Marcil. L’histoire suit six personnes qui attendent avec impatience le Dr Stern, spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs. Pour passer le temps, ils décideront de jouer à un jeu de société et apprendront à se connaître.

Salle Paul-Buissonneau, Parc Lafontaine

Depuis le 19 avril. Samedi, à 14h

L’art contemporain canadien à l’honneur

La foire Plural, organisée par l’Association des galeries d’art contemporain (AGAC), rassemble plus de 40 galeries provenant de 8 villes canadiennes. Cette année, l’événement s’agrandit et se déploie sur les deux étages du Grand Quai. Au menu: tables rondes, visites guidées, ateliers, expositions et projets spéciaux. Le Pavillon offrira plusieurs nouveautés, incluant un espace dédié aux lauréates et finalistes de la dernière édition des Prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois.

Lancement vendredi à midi. Samedi, de 11h à 19h et dimanche, de 11h à 18h

Grand Quai du Port de Montréal

Méga vente vintage au Bain Mathieu

Fan de mode vintage? La friperie Kapara Vintage organise un événement dédié aux vêtements rétro et créations d’artistes d’ici. Jupes, shorts, sous-vêtements et… près de 3000 paires de jeans et 600 morceaux de cuir invendus, fabriqués entre 1970 et 2000, seront en vente. L’ambiance sera assurée par les DJs Yumè et Bazzart.

Bain Mathieu

Dimanche, de 11h à 18h

Le chef-d’œuvre de Katsuhiro Ôtomo ressort en salle

Ce film d’animation japonais est un incontournable. Réalisé en 1988 par Katsuhiro Ôtomo, Akira n’a pas pris une ride et demeure une œuvre dystopique et cyberpunk qui a marqué à jamais la culture populaire. L’histoire vous plongera à Tokyo en 2019, 31 ans après une explosion nucléaire. La projection sera en japonais avec sous-titres anglais.

Cinéma du Parc

Samedi, à 21h30 et dimanche, à 14h30

