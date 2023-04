Une friperie vintage géante débarque à Montréal cette fin de semaine 

Envie de refaire votre garde-robe d’été avec des pièces uniques? La friperie Kapara Vintage organise ce dimanche un événement qui rassemble vêtements rétro et créations d’artistes d’ici.

Sur place se trouveront des pièces de cuir, des jupes, des jeans, de la lingerie vintage et plus encore. Par plus encore, on veut dire que des tatoueurs seront sur place au sous-sol pour graver leurs créations sur votre peau.

Il y aura aussi des stands créatifs locaux à visiter pour magasiner savons, produits cosmétiques, bougies, bijoux, fleurs et vêtements personnalisés à la main. Minuit Tendre, boutique érotique et espace inclusif, sera aussi de la partie.

Kapara Vintage, établie à Montréal et à Québec depuis quelques années, a l’habitude d’organiser des événements pop-up du genre. La friperie offre également le magasinage en ligne et lancera sa nouvelle collection upcycling lors de son événement.

Quand et où : Le 23 avril, de 11h à 18h au Bain Mathieu Adresse : 2915, rue Ontario Est, Montréal L’événement Facebook se trouve ici.